Was ist mit den Ossis los? : Eine ganz besondere Straße

Straßen mit dem Namen Seelenbinderstraße gibt einige es im Osten. Auch Schulen und Sportstätten wurden in der DDR nach Werner Seelenbinder benannt – in der alten Bundesrepublik sucht man den Namen vergebens. Bild: Sebastian Matthäus

Dass der braune Dreck nach oben drang, schien mir kein guter Anfang für eine Geschichte über ostdeutsche Landschaften, aber nun stand ich an einem wolkenverhangenen Morgen in der Seelenbinderstraße und schaute auf jene Wasserlachen, Löcher und Erdhügel, welche die Fahrbahn in Ocker tauchten. Solche Rohrbrüche gab es öfter, schon vor fünf Jahren hatte ein Trinkwasserrohr unter der Straße dem Zahn der Zeit nicht mehr standgehalten und war geborsten. Herbstluft kam auf.

In den vergangenen Wochen hatte man sich mit den ersten kühlen Winden den Kopf zerbrochen über die „ostdeutsche Seele“. Ein junger Sozialdemokrat klagte, die politische Debatte über Ostdeutschland erinnere ihn an das Gaffertum bei einem Autounfall, und genauso fühlte ich mich beim Blick auf die aufgebrochene Seelenbinderstraße in Berlin-Köpenick. „So isser, der Ossi“, titelte ein Nachrichtenmagazin, woanders war die Rede von „Sippenhaft“ und „Clusterfuck“ sowie: „Seit Monaten liegen die Ostdeutschen öffentlich auf der Couch.“ Das wollte ich mir dann mal ansehen.