Tausende ertrinken an Bord der Gustloff

Die letzten Kriegswochen : Tausende ertrinken an Bord der Gustloff

Während der Führer von den Deutschen in auswegloser Lage Pflichterfüllung „bis zum äußersten“ fordert, spielt sich auf der Ostsee eine Katastrophe einmaligen Ausmaßes ab. Der 30. Januar 1945 in der F.A.Z-Chronik.

Im Jahr 1945 kehrt der Krieg, den die Wehrmacht nach ganz Europa getragen hat, in sein Ursprungsland zurück. Nun bangen in Deutschland Millionen um ihr Leben und ihre Zukunft. Während sich die Frontlage in immer schnellerem Tempo verändert, zeichnet sich anderswo schon die Welt der Nachkriegszeit ab. Adolf Hitler und die Seinen hoffen bis zuletzt, dass die Allianz der Gegner zerbrechen werde.

Die Alliierten sind nur noch in einem Ziel wirklich einig: Hitler und sein Regime müssen weg, Deutschland und seine Verbündeten müssen bedingungslos kapitulieren. In Frankreich wird derweil schon über den Wiederaufbau debattiert. Und Großbritannien spürt, dass die Weltmachtzeiten vorüber sind. Die wichtigsten Ereignisse der letzten Kriegswochen: