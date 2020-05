Jüdische Displaced Persons : Warten im Land der Henker

In den letzten Kriegsmonaten 1945 wurden die Truppen der Alliierten an mehreren Orten mit den grausamsten Aspekten der Nazi-Herrschaft konfrontiert: In den befreiten Konzentrationslagern stießen sie auf Berge von Leichen. Aber auch auf Überlebende. In Bergen-Belsen, das den britischen Truppen am 15. April durch eine Vereinbarung übergeben wurde, befanden sich zu jenem Zeitpunkt noch etwa 60.000 Häftlinge. Knapp die Hälfte der Überlebenden brachten die Briten in nahegelegenen Wehrmachtkasernen unter, in denen Notlazarette eingerichtet wurden. Tausende starben in den folgenden Wochen an Entkräftung und Krankheit. Einige kehrten in ihre Heimat zurück. Aber viele hatten keine Heimat, in die sie zurückkehren konnten oder wollten.

Christian Meier Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Das betraf – nicht nur in Bergen-Belsen – vor allem aus Osteuropa stammende Juden. Sie zählten zu den von den Alliierten so genannten „Displaced Persons“ (DP) – jener riesigen Gruppe von Zivilisten auf deutschem Gebiet, die kriegsbedingt aus ihren Heimatländern gerissen worden waren und auf Hilfe angewiesen waren. Gegen Kriegsende gab es etwa acht Millionen DPs – überwiegend Zwangsarbeiter, daneben Kriegsgefangene und Überlebende von KZs und Todesmärschen.