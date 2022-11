Aktualisiert am

Holodomor in der Ukraine

Holodomor in der Ukraine :

Holodomor in der Ukraine : Die Sowjetunion tötete Millionen durch Hunger

Moskau sieht es als „russophobe“ Revision der Geschichte an, den Holodomor als Genozid zu bezeichnen. Doch es ist sicher, dass Stalin es auf die Ukrainer abgesehen hatte.

Das Denkmal für die Opfer des Holodomor am 26. November 2022 in Kiew Bild: AP

Mitte Oktober verbreitete die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti ein kurzes Video, auf dem zu sehen ist, wie im russisch besetzten Mariupol das Denkmal für die Opfer der großen Hungersnot der Jahre 1932/33 abgebaut wird. Zu den Bildern erklärt ein Historiker, der Süden Russlands und der Sowjetunion sei laut historischen Quellen in Abständen von einigen Jahrzehnten regelmäßig von Hunger heimgesucht worden. „Es war überhaupt nicht die Ukraine, die am stärksten unter dem Hunger der Jahre 1932 und 33 gelitten hat“, fährt er fort, andere Regionen der Sowjetunion seien viel schlimmer betroffen gewesen.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Eine junge Frau sagt, es werde kein Denkmal abgerissen, sondern „ein Symbol politischer Desinformation“. In der Ukraine sei den Jugendlichen im Geschichtsunterricht in der Schule „die Idee eines Genozids, des Holodomors, aufgezwungen“ worden. „Keine Lehrer, kein Schulbuch hat beschrieben, was wirklich passiert ist“, sagt sie. Das sei „leider alles vor den Augen der Menschen verborgen worden“.