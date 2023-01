Nach dem Vortrag, so Schäfer weiter, sei dann ein junger Geschichtsstudent auf seinen Kollegen zugegangen und habe ihm gesagt: „Jemand hat zwei tote Preußen auf dem Dachboden.“ Kurz darauf hätten sie dann selbst mit einem Herrn gesprochen, von dem nur bekannt werden darf, dass es sich um einen älteren, gut situierten Belgier aus der Umgebung von Plancenoit handelt. Dem Ort in der Provinz Wallonien, mit deren Eroberung die Preußen Napoleon in den Rücken fielen und ihn zum Rückzug zwangen. Aus den Gesprächen sei hervorgegangen, dass der ältere Herr die Berichterstattung rund um die Gefallenen verfolgt und er die Gebeine seit mehr als 40 Jahren auf dem Dachboden liegen gehabt habe. Sie seien 1982 bei Bauarbeiten gefunden worden, in der Nähe eines Bachlaufs. Dann habe der ältere Herr seinen Willen zum Ausdruck gebracht, dass die Gebeine bald zur letzten Ruhe gebettet würden. Am 10. Januar dann habe er die Knochen übergeben, „in zwei Pappkartons“, wie Schäfer sagt. Und da habe die Arbeit erst richtig begonnen.

Mithilfe eines Netzwerks befreundeter Archäologen und Forensiker konnte das Duo mittlerweile eine Reihe verlässlicher Aussagen über die Gefallenen treffen. Dass es Preußen sein könnten, darauf deuten demnach Details eines aufgelösten Lederschuhs hin, der ebenfalls Teil der Sammlung war. Das Stich- und Nähwerk soll ebenso typisch sein wie die Anordnung der Schuhnägel. Weitere Erkenntnisse könnten eine Strontiumisotopenanalyse und Untersuchungen des DNA-Materials liefern, die gerade von einem Team des Forensikers Philippe Boxho unternommen wird, dem Direktor des Instituts für Rechtsmedizin in Lüttich. Fest steht für Wilkin und Schäfer, dass die Gefallenen vor ihrem Tod äußerst brutale Nahkämpfe um die Einnahme von Plancenoit, keine 1000 Meter von Napoleons Hauptquartier entfernt, durchgemacht haben müssen. Mehrere Wirbel weisen demnach Spuren von Klingenwaffen auf. Ein Schädel zeugt zudem von einem Bajonettstich oder Schwerthieb ins Gesicht, der laut Erkenntnissen der Forscher noch nicht zum Tod des Opfers führte. Von einer weiteren Gewalteinwirkung zeugt ein Frontzahn, der durch einen harten Schlag in den Oberkiefer gerammt wurde. Auch der, so Schäfer, habe den Soldaten noch nicht getötet. Ob einige der Wirbel, an denen Stichwunden zu erkennen sind, zu ihm gehören? Noch lässt es sich nicht sagen.