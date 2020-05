Die letzten Kriegswochen : Der Zweite Weltkrieg in Europa ist zu Ende

Aktualisiert am

Der Zweite Weltkrieg in Europa ist zu Ende

Ende und Anfang: Berlin in Trümmern nach der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 Bild: Picture-Alliance

Die Waffen an den Fronten schweigen. Generalfeldmarschall Keitel unterschreibt die Kapitulationsurkunde vor den Sowjets. Die Alliierten übernehmen die vollständige Kontrolle. Und Thomas Mann richtet eine Warnung an die Deutschen. Der 8. Mai 1945 in der F.A.Z.-Chronik.