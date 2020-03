Die letzten Kriegswochen : Amerikaner bedauern Bombenabwürfe auf Schweiz

Aktualisiert am

Deutschland am Boden: Infanteristen der amerikanischen Armee suchen im Frühjahr 1945 in den Ruinen von Zweibrücken nach Scharfschützen der Wehrmacht. Bild: Picture-Alliance

Bei einem Besuch in der Alpenrepublik verspricht der Kommandant der amerikanischen strategischen Luftstreitkräfte in Europa, Generalleutnant Spaatz, bessere Vorsichtsmaßnahmen für die Zukunft. Der 8. März 1945 in der F.A.Z-Chronik.