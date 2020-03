Die letzten Kriegswochen : Hitler schickt Kinder an die Front

Kinder an die Front: Hitler im April 1945 bei der Auszeichnung von Mitgliedern der Berliner Hitler-Jugend Bild: dpa

Einzelne Jungen des Jahrgangs 1929 werden in den Volkssturm einberufen und nach einer kurzen Ausbildung in den hoffnungslosen Kampf gegen die haushoch überlegenen Gegner geworfen. Tito wird zum Regierungschef in Jugoslawien ernannt. Der 5. März 1945 in der F.A.Z.-Chronik.