Die letzten Kriegswochen : Himmler erlässt „Flaggenbefehl“

Die Bewohner eines Dorfes in der Pfalz haben zum Zeichen der Kapitulation weiße Fahnen aus den Fenstern ihrer Häuser gehängt. Bild: Picture-Alliance

Der „Reichsführer SS“ befiehlt jede männliche Person umzubringen, die sich in einem Haus mit weißer Flagge versteckt. Der alliierte Oberbefehlshaber kündigt an, dass in den befreiten Gebieten die Urheber von Verbrechen oder Grausamkeiten „bestraft werden, wie sie es verdienen.“ Der 3. April 1945 in der F.A.Z.-Chronik.