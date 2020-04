Die letzten Kriegswochen : Mussolini getötet

Aktualisiert am

Deutschland am Boden: Infanteristen der amerikanischen Armee suchen im Frühjahr 1945 in den Ruinen von Zweibrücken nach Scharfschützen der Wehrmacht. Bild: Picture-Alliance

Der ehemalige Duce wird auf der Flucht von Partisanen getötet. Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, bietet den Westalliierten hinter Hitlers Rücken die bedingungslose Kapitulation an. In Berlin beginnt der Kampf um den Stadtkern. Der 28. April 1945 in der F.A.Z.-Chronik.