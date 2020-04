Die letzten Kriegswochen : Deutschland geteilt

Amerikaner und Russen treffen in Torgau an der Elbe aufeinander. Bild: Picture-Alliance

Bei Torgau an der Elbe treffen Amerikaner und Sowjets aufeinander. Propagandaminister Goebbels kündigt per Radio Entsatz für Berlin an, der niemals eintreffen wird. In San Francisco beginnt die Gründungsversammlung der Vereinten Nationen. Der 25. April 1945 in der F.A.Z.-Chronik.