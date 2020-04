Die letzten Kriegswochen : Die Oderfront bricht zusammen

Aktualisiert am

Deutschland am Boden: Infanteristen der amerikanischen Armee suchen im Frühjahr 1945 in den Ruinen von Zweibrücken nach Scharfschützen der Wehrmacht. Bild: Picture-Alliance

In ihrem verzweifelten Kampf um Berlin funktioniert die Wehrmacht Flugabwehrgeschütze für den Erdkampf um. Churchill gibt in einer Rede einen Hinweis darauf, dass er Großbritanniens Weltmachtstatus nicht mehr für selbstverständlich hält. Der 21. April 1945 in der F.A.Z.-Chronik.