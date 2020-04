Aktualisiert am

An Rhein und Ruhr schweigen die Waffen

Die letzten Kriegswochen : An Rhein und Ruhr schweigen die Waffen

Deutschland am Boden: Infanteristen der amerikanischen Armee suchen im Frühjahr 1945 in den Ruinen von Zweibrücken nach Scharfschützen der Wehrmacht. Bild: Picture-Alliance

Die Kapitulation des Ruhrkessels versteckt der Wehrmachtsbericht an der denkbar unauffälligsten Stelle. In Großbritannien beginnt informell der Wahlkampf. Der 19. April 1945 in der F.A.Z.-Chronik.