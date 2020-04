Aktualisiert am

Stillstand an der Elbe

Die letzten Kriegswochen : Stillstand an der Elbe

Panzer der neunten amerikanischen Armee bahnen sich ihren Weg durch Born, rund 22 Kilometer westlich von Magdeburg. Bild: Picture-Alliance

Amerikanische Truppen stoppen ihren Vormarsch an der Elbe. Umso energischer wird der Vorstoß Richtung Alpen vorangetrieben. Was die Briten im KZ Bergen-Belsen zu sehen bekommen, übersteigt ihre schlimmsten Vorstellungen. Der 15. April 1945 in der F.A.Z.-Chronik