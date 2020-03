Die letzten Kriegswochen : Tito fordert: „Alles für die Front“

Aktualisiert am

Der jugoslawische Widerstandskaempfer Josip Broz Tito auf einer Ausnahme aus dem Jahr 1943 Bild: Picture-Alliance

Jugoslawiens neuer Regierungschef stellt sein Programm vor. Zunächst will er das Land befreien. Auch Kriegsverbrecher und „Volksverräter“ sollen bestraft werden. Amerika stellt Österreich die Unabhängigkeit in Aussicht. Der 10. März 1945 in der F.A.Z.-Chronik.