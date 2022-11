K anonenfutter: Seit Russland wieder Männer jedes Alters in Uniformen steckt und an Fronten karrt, ist der Begriff in unseren Wortschatz zu­rückgekehrt. Im Ukraine-Krieg des Jahres 2022 wird mitunter fast in Echtzeit berichtet, wie die Rekruten des Kremls „verheizt“ werden. Vor über 100 Jahren war das unvorstellbar. Wer an den Fronten im Westen wie im Osten fiel, dessen Schicksal blieb allzu oft unbekannt. Dem britischen Historiker David Allton und seinem deutschen Kollegen Robin Schäfer ist es nun gelungen, ausgehend von einem einfachen Gewehr, das Schicksal eines deutschen Gefallenen in seltener Präzision zu dechiffrieren. Das geht aus einem Forschungsbericht der beiden Historiker hervor, der dieser Zeitung vorliegt.

Die Geschichte beginnt in einem Waffengeschäft im Sommer 2021 in Edinburgh, wo Allton die Repetierwaffe entdeckte, auf deren Seite eine kleine Messingplakette angebracht war. Auf ihr verzeichnet: der Name eines Deutschen, seine Einheit und der Ort seines Todes in Flandern, an dem er im Frühjahr 1915 begraben worden sein soll. Ferner auf der Plakette: der Name des britischer Offiziers, der das Gewehr an sich nahm, und der Name seines Offizierskameraden, dem er es später übergab.