Carmen Thomas über 1973 : Das Jahr, in dem ich als erste Frau das „Sportstudio“ moderierte

Das Jahr 1973 begann für mich mit einem Schlüsselerlebnis: 6. Januar, Bühler Höhe. Tradi­tionelles Jahrestreffen des Deutschen Beamtenbundes. Meine Aufgabe: Berichterstattung für den WDR. Während einer Pause im Foyer. Lauter Männer in grauen An­zügen mit regeltreuer Ausstrahlung. Im Geist von 1973 Schublade auf: alles Spießer. Ich, 26, im besten Besserwisser-Alter.

Kein Wunder: Mit 21, also seit fünf Jahren, eine der ersten Moderatorinnen, die in der meistgehörten WDR-Morgen­magazin manuskriptfrei und live in Doppelmoderation dabei sein „durfte“. Und das zu Zeiten, als Radio vor allem noch fehlerfrei vorgelesene Zeitung und – heute unvorstellbar – wichtiger als das Fernsehen war. Denn das sendete über viele Stunden am Tag das Testbild und ab dem späteren Abend wieder.