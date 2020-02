Die letzten Kriegswochen : Norwegens Plan gegen verbrannte Erde

Aktualisiert am

Deutschland am Boden: Infanteristen der amerikanischen Armee suchen im Frühjahr 1945 in den Ruinen von Zweibrücken nach Scharfschützen der Wehrmacht. Bild: Picture-Alliance

Die norwegische Exilregierung sucht mit Anweisungen an die Bürger, Zerstörungen der deutschen Besatzer vor ihrer Niederlage zu verhindern. In München feiert die NSDAP ein letztes Mal sich selbst. Der 24. Februar 1945 in der F.A.Z.-Chronik.