DDR-Grenzsoldaten : Der tödliche Dienst an der Grenze

Die meisten DDR-Soldaten an der innerdeutschen Grenze standen dort nicht freiwillig. Sie waren Wehrdienstleistende, die für ihre achtzehn Monate Grundwehrdienst zur Grenze einberufen wurden. Sie hofften, ihre Zeit ohne Zwischenfälle zu überstehen und nie vor die Frage gestellt zu werden, ob sie im Fall des Falles schießen würden. Anders war es bei Offizieren und länger dienenden Unteroffizieren, die sich freiwillig für die Grenze entschieden. Ein ganz spezieller Fall waren die Grenzaufklärer, die es in jeder Grenzkompanie gab, die besonders ausgerüstet waren und die, wie man inzwischen weiß, speziell von der Staatssicherheit ausgebildet und eingesetzt wurden. Sie durchstreiften das unmittelbare Grenzgebiet, aber auch das Hinterland. Und sie kontrollierten auch die Wehrpflichtigen-Postenpaare im Dienst. Von denen wurden sie „Anscheißer“ genannt.

Wehrpflichtige erfuhren zumeist erst mit dem Einberufungsbefehl, dass sie an die Grenze sollten und wo genau. Nach welchen Kriterien ausgesucht wurde, darüber lässt sich nur spekulieren. Junge Männer aus „politisch gefestigten“ Elternhäusern traf es, aber auch Familienväter, besonders gern solche, die eben erst Vater geworden waren.

Für die Wehrpflichtigen galt: Das erste halbe Jahr ihres Grundwehrdienstes hatten sie im Hinterland zu verbringen, in einem Ausbildungsregiment. Dann kamen sie an die Grenze, das erste Halbjahr als sogenannter Posten, das zweite als sogenannter Postenführer. Ausgerüstet mit Klassenkampfparolen und Schießbefehl, dazu schwerbewaffnet mit der Kalaschnikow und sechzig Schuss zogen sie in den Dienst. Der war hart, rollende Schicht, also jeden Tag eine andere Dienstzeit, oft Zwölfstundenschichten, außerdem immer wieder Alarm.

Bis heute nicht aufgeklärt

Das Gros der Wehrpflichtigen hat den Dienst auch tatsächlich ohne Zwischenfälle überstanden. Das lag nicht zuletzt daran, dass der Grenzausbau immer weiter vorangetrieben wurde und die Zahl derer, die über die Grenze in den Westen zu fliehen versuchten, immer weiter abnahm. Zu aussichtslos war es geworden.

Zur Geschichte der innerdeutschen Grenze gehört aber auch, dass insgesamt 28 Grenzsoldaten im Dienst getötet wurden. Einige von ihnen wie Peter Göring, Reinhold Huhn und Egon Schultz erklärte die DDR zu Helden. Sie bekamen Gedenksteine, Straßen, Schulen, Ferienlager und Kasernen wurden nach ihnen benannt. Weniger bekannt ist, dass auch dieser DDR-Opfermythos auf tönernen Füßen stand. Elf der Getöteten starben nämlich durch eigene Leute – durch den zweiten Mann im Postenpaar, der in den Westen floh, aber auch durch andere fahnenflüchtige Soldaten der DDR-Armee, in zwei Fällen durch flüchtende Sowjetsoldaten.

Manche Fälle sind bis heute nicht restlos aufgeklärt, zumal die DDR über jedweden Zwischenfall an der Grenze den Mantel des Schweigens deckte, es sei denn, der Grenzsoldat starb durch Kugeln des „Klassenfeindes“. Das erste Opfer unter den Grenzbewachern gab es sogar noch vor Gründung der DDR. Der Grenzpolizist Gerhard Hofert wurde von einem Mann, der über die Grenze lief, mit einem Pistolenschuss getötet. Bis zum Mauerbau am 13. August 1961 starben insgesamt neun Grenzpolizisten.