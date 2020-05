Der 8. Mai 1945 : Vom Zusammenbruch zur Befreiung

Am 8. Mai 1945 endete in Europa der vom nationalsozialistischen Deutschland mutwillig begonnene Zweite Weltkrieg mit der totalen Niederlage des Aggressors. Am Ausgang gab es, anders als noch am Ende des Ersten Weltkrieges 1918, diesmal keine Zweifel. Nicht nur lagen große Teile Deutschlands, vor allem seiner Städte, in Trümmern. Die gegnerischen Truppen hatten seit Ende 1944 auch das gesamte Land erobert und besetzt.

Peter Sturm Redakteur in der Politik, zuständig für „Politische Bücher“. F.A.Z.

Für Millionen Deutsche markierte das Kriegsende eine tiefe Zäsur. Ihre persönliche Zukunft war ungewiss. Viele waren schon froh, wenn sie nicht hungern mussten. Politisch war Ungeheures passiert: Deutschland als Ganzes unterstand alliierter Verwaltung. Zentrale deutsche Instanzen existierten nicht mehr.

Blicke nach vorn

Daher ist es nicht verwunderlich, dass in den ersten Jahren nach dem Krieg oft vom „Zusammenbruch“ die Rede war, wenn es um das Kriegsende ging. Das spiegelte auch das Empfinden derer wider, die die Niederlage und Zerstörung des Landes – unabhängig von ihrer Haltung zum nationalsozialistischen Regime – als Katastrophe empfanden.

Diejenigen, die mehr nach vorne schauen wollten, sprachen dagegen gerne von der „Stunde null“. An diesen Begriff knüpfte sich im Laufe der Zeit die Geschichte vom wirtschaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland.

Vierzig Jahre nach jenem 8. Mai 1945 war es Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der in seiner Rede im Bundestag das Wort vom „Tag der Befreiung“ in den westdeutschen Sprachgebrauch einführte.

Weizsäcker erntete Beifall, aber auch viel Kritik. Bis heute hat sich der Befreiungsbegriff allerdings weitgehend durchgesetzt. In der DDR war die Bezeichnung als „Tag der Befreiung“ schon lange üblich gewesen. Er bezog sich allerdings nur auf die Besetzung durch die Rote Armee. Eine tiefer gehende Befassung mit der Vergangenheit gab es bis zum Ende der DDR – anders als in der Bundesrepublik – kaum.

Die Monate vor dem 8. Mai 1945 gehörten für viele Deutsche zu den schlimmsten des ganzen Krieges. Die Kämpfe, die jahrelang in fernen Ländern getobt hatten, fanden nun in der Heimat statt. Die damit einhergehenden Zerstörungen überstiegen oft das bisher Vorstellbare.

Das lag auch daran, dass in den letzten Kriegsmonaten viele, auch kleinere Städte noch Ziele schwerer Bombenangriffe wurden. Diese waren in den Jahren zuvor verschont geblieben, weil sich die alliierten Bomber auf die großen Ziele konzentriert hatten. Über den militärischen Sinn vieler dieser Angriffe gab es schon 1945 Zweifel. Diese sind seither nicht weniger geworden.

Enttäuschte Hoffnungen

Während das nationalsozialistische Regime „sein“ Volk zum aussichtslosen Kampf bis zum bitteren Ende aufrief, begann sich auf der politischen Weltbühne schon die Welt der Nachkriegszeit abzuzeichnen.

Die Großmächte riefen zur Gründungsversammlung der Vereinten Nationen. Während die Verfechter der neuen Weltorganisation von einer friedlicheren Welt träumten, schuf Josef Stalin in der Region, die bald „Ostblock“ genannt werden sollte, Fakten. Nach und nach wurden alle Regierungen mit sowjettreuen Personen besetzt.

Das ließ den ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill schon 1946 davon sprechen, mitten in Europa sei ein „Eiserner Vorhang“ niedergegangen, der die östliche Hälfte des Kontinents vom Rest abschneide und viele Völker Mittel- und Osteuropas um ihre Freiheit bringe.

Mehr zum Thema 1/

Im befreiten Westeuropa lastete neben der wirtschaftlichen Not das Problem der Kollaboration schwer auf den Gesellschaften. In vielen Ländern hatten Menschen mit den deutschen Besatzern kooperiert und sich dabei nicht nur im moralischen Sinne, sondern auch juristisch strafbar gemacht.

Auch nach der Aburteilung der Hauptschuldigen blieb das Problem, dass sich oft Menschen mit grundsätzlich unterschiedlichen Ansichten unversöhnlich gegenüberstanden. Die „Widerständler“ fühlten sich den „Kollaborateuren“ moralisch überlegen. Nach und nach wurde das Bild indes differenzierter: Neben Schwarz und Weiß beherrschten zahllose Schattierungen von Grau die Szenerie.

Die größte Herausforderung in Sachen „Vergangenheitsbewältigung“ wartete natürlich auf die Deutschen. Auch hierzulande verlief der Prozess nicht gradlinig. Vor allem aber hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man dieses Thema nicht an einem bestimmten Punkt für beendet erklären kann. Vielmehr bleibt es auch nach einem Dreivierteljahrhundert wichtig, sich der Vergangenheit zu erinnern, so bedrückend sie auch sein mag.

Die Zeit seit dem 27. Januar 1945, als das Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde, hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einer täglichen Chronik dokumentiert. Die Serie endet mit dem heutigen Tag. Alle Meldungen erscheinen zusammengefasst in einem E-Book. Dieses ist zum Preis von 7,99 Euro erhältlich.

eBook (PDF): 1945. Die letzten Kriegswochen, ISBN 978-3-89843-406-5

eBook (ePub): 1945. Die letzten Kriegswochen, ISBN 978-3-89843-407-2

eBook (Kindle): 1945. Die letzten Kriegswochen, ISBN 978-3-89843-408-9

Hier finden Sie eine Auswahl der F.A.Z. ebooks.