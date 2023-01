Vor 90 Jahren : Als Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannte

Der Führer der Nationalsozialisten wurde im In- und Ausland lange sträflich unterschätzt. Widerstand regte sich erst, als es zu spät war. An den Folgen trägt nicht nur Deutschland bis heute schwer.

Der 30. Januar 1933 war, formal betrachtet, ein Tag wie relativ viele in der kurzen Geschichte der 1918 ausgerufenen deutschen Republik. Reichspräsident Paul von Hindenburg beauftragte den Anführer der stärksten Partei im Reichstag mit der Bildung einer neuen Regierung.

Kanzlerwechsel hatte es in den Jahren zuvor einige gegeben. Aber dieser Wechsel war an­ders. Adolf Hitler, der neue Regierungschef, war wild entschlossen, seine politische Agenda durchzusetzen – und zwar durchaus im Wortsinne mit allen Mitteln.

Das für eine Demokratie unverzicht­bare Wort „Kompromiss“ kam in Hitlers politischem Wortschatz nicht vor. Allenfalls war er zu taktischen Zugeständnissen bereit. Eines dieser taktischen Manöver war die personelle Zusammensetzung der ersten Regierung Hitler. Außen dem Kanzler gehörten nur zwei National­sozialisten dem Kabinett an. Diese saßen allerdings auf Schlüsselpositionen.

Länder werden gleichgeschaltet

In­nen­minister Wilhelm Frick baute den Staat zielgerichtet im Sinne seines „Führers“ um. Beispielsweise wurde zwei Mo­nate nach Amtsantritt der Regierung das „Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ verabschiedet. Im Jahr darauf verloren die Länder dann ihre Hoheitsrechte endgültig. Auch ihre Parlamente gab es nun nicht mehr.

Frick war 1930 der erste Minister mit NSDAP-Parteibuch gewesen. In Thüringen „säuberte“ er als Innenminister die Polizei von demokratisch gesinnten Be­amten.

Hermann Göring war in der Regierung Hitler Minister ohne Geschäftsbereich, was erst einmal unspektakulär klingt. Als Reichskommissar für das preußische In­nenministerium hatte er allerdings die Gewalt über die Polizei im mit Abstand größten Land des Reiches. Zu Görings „Leistungsbilanz“ in Preußen gehört die Aufnahme Tausender Angehöriger der nationalsozialistischen Parteiarmee SA sowie der SS in die preußische Polizei. Durch Reorganisation war Göring auch entscheidend an der Gründung des „Ge­heimen Staatspolizeiamts“ beteiligt, das sich zu einem der gefürchtetsten innenpolitischen Unterdrückungsinstrumente des nationalsozialistischen Staates ent­wickeln sollte.

Theorie: Hitler „einrahmen“

Damit war das politische Kalkül der deutschnationalen Koalitionspartner Hitlers durchkreuzt. Die wollten zwar, wie die Nationalsozialisten, die demokra­tische Republik durch einen autoritären Staat ablösen. Aber in diesem Prozess hatten sie sich selbst tragende Rollen zu­gedacht. Die Nationalsozialisten, von nicht wenigen im deutschnationalen La­ger als Krawallbrüder verachtet, sollten helfen, die Demokraten beiseitezuschieben. Dann allerdings, so der Plan, sollten sie wieder brav ins Glied zurücktreten. „Einrahmen“ wolle man diesen Hitler und dessen Genossen, so die Theorie.

Die Verständigen unter Hitlers Partnern merkten allerdings schon ziemlich schnell, dass sie den geborenen Österreicher sträflich unterschätzt hatten. Aber selbst unter Deutschen jüdischen Glaubens, deren physische Vernichtung zu Hitlers ehernen Glaubenssätzen gehörte, hielt sich erschreckend lange die Ansicht, am Ende werde schon alles nicht so schlimm kommen.

Wie schlimm es für Deutschland, Eu­ropa und die Welt kommen würde, ahnten zum Zeitpunkt der „Machtergreifung“ am 30. Januar 1933 die wenigsten. Natürlich gab es im In- und Ausland Menschen, die mahnten und warnten. Die permanente Unterschätzung der Person Hitler und dessen fanatischer Entschlossenheit hatte dem Führer der Nationalsozialisten allerdings schon den Weg an die Macht er­leichtert. Diese Haltung zog sich auch auf internationaler Ebene durch die ersten Jahre seiner Herrschaft.

Widerstand erst sehr spät

Eine noch vom Grauen des Ersten Weltkrieges traumatisierte Welt wollte Hitlers verbalen Friedensbekundungen nur zu gern glauben. Das führte dann dazu, dass er vergleichsweise leicht au­ßenpolitische Erfolge erzielte, die die Siegermächte des Ersten Weltkrieges der demokratischen Weimarer Republik nicht hatten zugestehen wollen.

Innenpolitischer Terror, zu dessen ersten prominenten Opfern neben Sozialdemokraten und Kommunisten auch Hitlers Amtsvorgänger Kurt von Schleicher ge­hörte, interessierte die erprobten „Realpolitiker“ in Paris, London und anderswo ohnehin nur am Rande. Sie fanden sich erst in dem Moment zu entschlossenem Wi­derstand bereit, als für niemanden mehr zu übersehen war, dass Hitler auf Kriegskurs war. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sein Land auch so weit aufgerüstet, dass er den Waffengang auch wagen konnte. Auf der Gegenseite dominierte bis praktisch zum Kriegsausbruch im September 1939 die Angst vor einer Wiederholung der Verheerungen von 1914 bis 1918.

Der Preis, den dann alle für das formal so unspektakuläre Ereignis vom 30. Ja­nuar 1933 zu zahlen hatten, überstieg schließlich alles bisher Dagewesene und Vorstellbare. Die Welt, in der Adolf Hitler Reichskanzler geworden war, existierte nicht mehr, als der Diktator zwölf Jahre später sein Ende fand.

Deutschland, das in der nationalsozialistischen Ideologie als führende Macht mindestens Europa beherrschen sollte, trägt bis heute schwer am Erbe des „Führers“. Zwar ist unter allen demokratischen Kräften Konsens, dass es so etwas wie die Machtergreifung nie wieder ge­ben darf. Darüber, wie etwaigen Anfängen entgegenzutreten ist, gehen die Meinungen aber schnell auseinander. Immerhin aber hat die bundesdeutsche Demokratie bis heute das geschafft, was der Weimarer Demokratie nicht gelang: Sie hat Extremisten von den Schalthebeln der Macht ferngehalten.