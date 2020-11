75 Jahre Nürnberger Prozesse : Mit den Mitteln des Rechts

Eine Reihe größtenteils älterer Herren, die meisten von ihnen in unauffällige Anzüge gekleidet, nahm am 20. November 1945 auf der Anklagebank des Saals 600 im Nürnberger Justizpalast Platz. Am äußersten Rand der frühere „Reichsmarschall“ Hermann Göring, an dessen einstige Leibesfülle nur noch die große Jacke erinnerte. Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß war dabei, Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, am anderen Ende Albert Speer und Julius Streicher, Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes „Der Stürmer“. Insgesamt 21 Männer, die von der Führung des NS-Staates übrig geblieben waren, über die nun Gericht gehalten werden sollte.

Nürnberg war nicht der erste Prozess der Alliierten wegen der Verbrechen der Nationalsozialisten. Ein paar Tage zuvor, am 17. November, war in einer Turnhalle in Lüneburg der Bergen-Belsen-Prozess zu Ende gegangen. Ein britisches Militärgericht hatte dort bereits unter großer internationaler Aufmerksamkeit elf Angehörige der Lagermannschaft des Konzentrationslagers zum Tode verurteilt und 18 Haftstrafen ausgesprochen. Doch „Nürnberg“ sollte zum Symbol werden für das Vorhaben, auf die Verbrechen des NS-Regimes mit den Mitteln der Justiz zu antworten.

Stalin wollte 50.000 erschießen

Schon Anfang der vierziger Jahre hatten die Alliierten darüber verhandelt, wie mit den Untaten der Nazis umzugehen sei. Auf der Konferenz von Teheran soll Stalin noch den planwirtschaftlich inspirierten Wunsch geäußert haben, alle deutschen Kriegsverbrecher sofort nach der Gefangennahme zu erschießen, mindestens aber 50.000. Überliefert ist Churchills Empörung über den Vorschlag.

Doch trotz der Vorarbeiten der 1943 gegründeten „United Nations War Crimes Commission“ plagten auch die Briten lange Zweifel, ob der schwer kalkulierbare Ausgang eines rechtsstaatlichen Verfahrens nicht doch zu riskant wäre für die historische Aufgabe, die Nationalsozialisten zu bestrafen. Erst im August 1945 schufen die Siegermächte schließlich mit dem „Londoner Statut“ für den Internationalen Militärgerichtshof die rechtliche Grundlage für den Prozess. Die Wahl fiel auf Nürnberg, nicht nur, weil der Ort als Namensgeber der Rassengesetze und als Austragungsort der Reichsparteitage eine hohe Symbolkraft hatte. Die Stadt und vor allem der Justizpalast hatten den Krieg vergleichsweise gut überstanden.

Das Recht soll nicht machtlos sein

Besonders war an dem Prozess vor dem mit Richtern der vier Siegermächte besetzten Internationalen Militärgerichtshof nicht nur die Prominenz der Angeklagten. Die juristische Herausforderung, die dem Verfahren innewohnte, umriss der amerikanische Chefankläger Robert Jackson am Ende seiner Eröffnungsrede: „Die zivilisierte Welt fragt sich, ob das Recht derart zurückgeblieben ist, dass es Verbrechen solchen Ausmaßes, begangen von Verbrechern solchen Ranges, vollkommen hilflos gegenübersteht.“ Denn bis dahin war nicht nur in Deutschland die Ansicht verbreitet, dass die NS-Führung kein Recht gebrochen hatte, da ihr Tun vom NS-Staat und dessen Recht gewollt und gefördert worden war.

Anders als die deutsche Nachkriegsjustiz, die das staatliche Unrecht der Nazis stets nur mit den begrenzten Mitteln des Strafgesetzbuchs ahnden wollte, das für „normale“ Zeiten gedacht war, gingen die Juristen der Alliierten unter der Führung von Chefankläger Jackson kreativer vor. Sie schufen neue Tatbestände wie das Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die es so vorher nicht gegeben hatte.

Das führte gerade in Deutschland zu dem Vorwurf, das Verfahren von Nürnberg habe gegen den fundamentalen Grundsatz „nulla poena sine lege“ verstoßen, dem zufolge niemand für etwas bestraft werden darf, das zum Zeitpunkt der Tat noch nicht gegen ein Gesetz verstieß. Das Tribunal begegnete dem mit mehreren Argumenten: Eines war, dass ein Verstoß gegen den Nulla-poena-Grundsatz bei so ungeheuerlichen Unrechtstaten gerechtfertigt sei. Zudem verwies es darauf, dass das Recht, das den Tatbeständen zugrunde lag, schon vor dem Krieg klar formuliert war, vor allem durch die Haager Landkriegsordnung. Dass Verstöße gegen die Landkriegsordnung strafrechtlich geahndet wurden, sei zudem bereits Gewohnheitsrecht geworden.

218 Verhandlungstage dauerte das Verfahren, Zigtausende Dokumente wurden eingeführt, Filmaufnahmen aus den Konzentrationslagern gezeigt und zahllose Zeugen vernommen – alles aufmerksam beobachtet von der internationalen Presse, auch wenn die Akribie der rechtsstaatlichen Beweisführung das Verfahren zu einem „Monument der Langeweile“ werden ließ, wie die britische Journalistin Rebecca West ihre Beobachtungen in Nürnberg beschrieb.

Am 30. September und 1. Oktober 1946 verkündeten die Richter zwölf Todesurteile, eines verhängt in Abwesenheit. Dazu kamen drei lebenslange Haftstrafen, vier lange Gefängnisstrafen und drei Freisprüche. Die Todesurteile wurden am 16. Oktober vollstreckt, nur Göring hatte sich diesem Ende mit Hilfe einer Giftkapsel in seiner Gefängniszelle entzogen. Das Internationale Tribunal trat nicht wieder zusammen – der Kalte Krieg machte eine gemeinsame Rechtsprechung unmöglich. Doch die Amerikaner führten in Nürnberg in den Jahren darauf noch zwölf Nachfolgeprozesse gegen die nationalsozialistischen Eliten.

Die Rechtsgrundsätze, die das Statut für den Gerichtshof schuf, wurden im Dezember 1946 von der UN-Vollversammlung als Grundlage eines künftigen Völkerstrafrechts anerkannt. Doch erst nach dem Ende des Kalten Krieges sollte die Zeit eines allgemeinen Völkerstrafrechts kommen. 1998 bildeten die Nürnberger Prinzipien schließlich das Fundament des Römischen Statuts, mit dem der Internationale Strafgerichtshof geschaffen werden sollte.