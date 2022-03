Altkanzler : Schröder erklärt Verzicht auf Ehrenbürgerschaft Hannovers

Aktualisiert am

Gerhard Schröder (SPD) am 1. Juli 2020 in Berlin Bild: dpa

Laut einem Brief an Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) will der Altkanzler „unwiderruflich auf die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover“ verzichten – und ansonsten keine Stellung beziehen.