Fraktur : Kiffen erleichtert den Kotau

Keine Sorge, wir werden Sie hier nicht lange mit dem sogenannten Jugendwort des Jahres quälen. Erstens wäre das eine kulturelle Aneignung, und die ist ja besonders alten weißen Männern bei Strafe eines Shitstorms verboten. Zweitens soll „smash“ von Teenagern gar nicht so häufig und stilsicher verwendet werden, dass man älteren Semestern erklären müsste, was der für sie nicht mehr so relevante Begriff bedeutet. Und drittens fänden es uns nahestehende Personen jüngeren Alters ziemlich cringe, wenn wir das versuchen würden.

Halbwegs widerstehen können wir auch der Versuchung, Witze über den neuen britischen Premierminister zu machen, der, wenn wir die euphorischen Reaktionen im Fernen Osten richtig verstanden haben, für eine spektakuläre Zeitenwende steht: Jetzt wird also Indien zweihundert Jahre lang über England herrschen.

Wissen die Inder, was sie sich angetan haben?

Arme Inder, sie wissen eindeutig nicht, was sie sich da angetan haben! Falls sie aber nicht einmal diese Aufgabe schreckt, könnten sie doch für uns auch gleich unsere Ossis mitregieren, oder? Sachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Gotha – wo ist da der Unterschied? Das würde bestimmt auch Prinz Philip so sehen, dessen Humor uns schmerzlich fehlt. Er hätte zur Wahl Rishi Sunaks einmalige Anmerkungen gemacht. Aber wir wollten ja auch dieses Thema nicht auswalzen.

Etwas schwerer fällt uns das schon im Falle des Moskauer Pa­triarchen Kyrill, wobei man sich über Kirchenfürsten noch weniger lustig machen sollte als über einen einsamen Hindu in Downing Street. Also im Ernst: Nach Kyrills jüngsten Halluzinationen hätten die Ampelkoalitionäre doch noch einmal darüber nachdenken müssen, ob sie den Cannabis-Konsum wirklich so großzügig erlauben wollen.

Denn man sieht ja, was schon Weihrauch anrichten kann, wenn er jahrelang inhaliert wird. Auf seinem jüngsten Trip nannte Kyrill Russland eine „Insel der Freiheit“! Neulich versprach er russischen Soldaten die Vergebung aller Sünden, wenn sie ihr Leben im Dienst des Vaterlandes opferten, was so viele junge Russen auf Befehl des großen Führers Putin tun müssen, für dessen Gesundheit und langes Leben Kyrill beten lässt. Heiliger Krieg, so potent hätten wir Weihrauch gar nicht eingeschätzt! Allerdings erklärt das auch Vorgänge in der katholischen Kirche, die man für unerklärlich gehalten hatte.

Quasi Panzerschokolade für uns Zivilisten an der Heimatfront

Cannabis soll nicht ganz so gefährlich wie das Duftharz sein, aber unempfindlich gegen Kälte machen und den Duschdrang vermindern. Die Droge wird uns also helfen, den Winterkrieg gegen Putin zu gewinnen. Das Zeug ist quasi so etwas wie Panzerschokolade für uns Zivilisten an der Heimatfront. Warum aber müssen wir es uns dann noch selbst kaufen? Wir sind der Meinung, dass in jedes Hilfspaket, das die Ampel schnürt, auch ein Päckchen Genusscannabis gehört, wie es jetzt regierungsamtlich heißt. Der Stoff könnte ja auch noch dazu beitragen, dass in den langen Winternächten unser demographisches Problem gelöst wird. Achtundsechziger kennen noch die Sentenz, die zweifellos zum Jugendsatz des Jahrzehnts gewählt worden wäre, wenn es damals schon so eine Wahl gegeben hätte: Hast du Haschisch in der Blutbahn . . .

Außerdem soll so ein Joint gut gegen die Schmerzen sein, die bei Laufzeitverlängerungen, bei Gängen nach Canossa beziehungsweise Kiew und beim Kotau in China auftreten. Das hat unser Gesundheitsminister in einem selbstlosen Selbstversuch überprüft. Im Vordergrund stehe für ihn nämlich der Gesundheitsschutz. Lauterbach hofft auch, dass der deutsche Cannabis-Weg eines Tages „ein Modell für Europa“ werden könne. Nun soll also selbst noch am deutschen Rauschgiftwesen die Welt genesen.

In Prag kann man Cannabis an jeder Ecke kaufen

Als ob die auf uns Nachzügler gewartet hätte! Offenkundig ist Lauterbach schon lange nicht mehr in Prag gewesen. Dort kann man das Zeug an jeder Ecke kaufen wie früher nur die Karlsbader Oblaten. Dass die Tschechen sich jetzt leichter regieren ließen, konnten wir allerdings nicht feststellen. Das wollen wir nur für den Fall anmerken, dass auch das eine Hoffnung der deutschen Cannabispolitik sein sollte.