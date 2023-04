Deutschland genehmigt ohne großes Zögern die Lieferung ehemaliger DDR-Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 in die Ukraine. Reine Routine?

Ein MiG-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe während einer Luftfahrt-Schau. Das Foto entstand am 25. August 2013. Bild: dpa

Die Genehmigung für die Lieferung von Kampfflugzeugen aus DDR-Beständen an die Ukraine ließ nicht lange auf sich warten. Berlin beeilte sich geradezu, um Warschau die Erlaubnis dafür zu geben. Keine Debatten, keine Bedenken, keine Rücksichtnahmen.

Das unterscheidet sich von früheren Fällen, in denen Deutschland Genehmigungen für den Re-Export anderer Waffensysteme geben musste, aber wesentlich zögerlicher agierte. Die Begründung, die Verteidigungsminister Boris Pistorius von Mali aus gab, lässt darauf schließen, dass sich nicht nur die deutsche Linie geändert hat, sondern auch die Lage in der Ukraine. Es musste einfach still und schneller gehen als früher.

Nukleare Drohungen aus Belarus

Die neue Episode in der mittlerweile schon langen Geschichte der Waffenlieferungen an die Ukraine lässt sich, wie Pistorius das tut, als Routine darstellen. Polen und die Slowakei haben bereits Flugzeuge sowjetischer Bauart an die Ukraine geliefert. Sie sind theoretisch sofort einsatzbereit, weil Piloten nicht erst ausgebildet werden müssen und die Logistik vorhanden ist.

Der Minister beruhigte deshalb die Gemüter, die den Westen auf dem Weg zum nächsten Schritt sehen, der Lieferung westlicher Kampfflugzeuge. In Ramstein wird das westliche Bündnis allerdings schon in der nächsten Woche wieder darüber beraten müssen, ob die Hilfe aus Osteuropa reicht und ob mehr möglich ist. Nukleare Drohungen aus Belarus in Richtung Polen kommen nicht von ungefähr.