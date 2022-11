Baerbock bei G-7-Treffen : „Putin will Städte zu Tode hungern“

Die Außenminister der sieben führenden westlichen Indus­triestaaten haben in Münster die Koordinierung ihrer Hilfen für die zerstörte Infrastruktur in der Ukraine beschlossen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gab an, inzwischen seien 35 bis 40 Prozent der Stromversorgung durch russische Angriffe zerstört. Wenn die westliche Welt mit Unterstützung und Reparaturhilfen nicht erfolgreich sei, dann werde die Zivilbevölkerung leiden. Der russische Präsident Wladimir Putin verfolge eine „Strategie des Aushungerns und Erfrierenlassens“. Offenbar wolle Putin jene Städte in der Ukraine, die er zuvor nicht habe erobern können, nun durch gezielte Schläge gegen Strom- und Wasserversorgung „zu Tode hungern“.

Baerbock sagte, Deutschland habe bereits mehr als 100 Stromgeneratoren, außerdem Heizgeräte, Pumpen, Wohn- und Sanitärcontainer auf den Weg gebracht. Nun solle mit den Außenministern aus den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan „gemeinsam als G 7 die Winterhilfe koordiniert“ werden. Baerbock beteuerte, wir werden nicht hinnehmen, dass Putin den Widerstand der Ukraine oder die koordinierte Unterstützung der internationalen Gemeinschaft brechen könne. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nahm an der ersten Beratungsrunde der Minister mittels einer Videoschaltung teil und berichtete über das Ausmaß an Unterstützung, dass die Ukraine aktuell benötige.

Das Treffen der sieben Außenminister in Münster ist ihre zweite formelle Begegnung im Jahr des deutschen G-7-Vorsitzes. Insgesamt sind sich die sieben seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar schon rund zehnmal begegnet, meist um dringende Reaktionen auf die russische Aggression zu beraten. Die deutsche Gastgeberin sagte zu Beginn der Beratungen, die im historischen Friedenssaal des Rathauses von Münster stattfinden, die Stadt stehe seit dem Abschluss des Westfälischen Friedens im Jahre 1648 für „Frieden durch Recht“. Für diesen Zusammenhang stehe auch der Kreis der G-7-Staaten. Es sei angesichts des Krieges, den Russland in der Ukraine führe, „umso wichtiger, zu zeigen, dass wir gemeinsam für weltweiten Frieden und für die Stärke des internationalen Rechts stehen“.

Auf einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken sagte Baerbock, die transatlantischen Partner und die gesamte westliche Welt stünden „enger zusammen als jemals zuvor seit dem Ende des Kalten Krieges“. Sie sprach von einem „transatlantischen Augenblick“. In den letzten Jahrzehnten habe man im Westen den Frieden für selbstverständlich gehalten, und manche hätten sich schon gefragt, wozu man die Partnerschaft zwischen Europäern und Amerikanern brauche; „jetzt wissen wir, wofür“, sagte Baerbock. Der Auftrag sei „kristallklar“: Der transatlantische Westen müsse „stärker sein als dieser Krieg“.

Baerbock und Blinken erörterten auf einem „deutsch-amerikanischen Zukunftsforum“ die Chancen und Gefahren der digitalen Welt. Die deutsche Außenministerin äußerte, der Westen müsse aufmerksamer sein gegenüber russischen Fake-News-Attacken. So habe die westliche Welt, als sie ihre Sanktionen gegen den russischen Aggressor verhängte, nicht bedacht, wie wohl „der russische Gegenschlag“ ausfallen werde. Die russische Seite habe das Narrativ entwickelt, dass die Sanktionen den russischen Weizenexport verhinderten und somit den Hunger in der Welt verstärkten. Der Westen habe somit wiederum auf Putins „Ernährungskrieg“ reagieren müssen. Baerbock sagte, die jüngsten russischen Wendungen in der Haltung zum Getreide-Exportabkommen zeigten aufs Neue, wie Putin versuche, die ärmsten Länder in der Welt „in diesen Konflikt hineinzuziehen“.

Die Außenminister der G 7 befassten sich auf ihrer Tagung in Münster auch mit China und der Lage in der indopazifischen Welt, mit Iran, mit Zentralasien und Afrika. Baerbock sagte mit Blick auf China, es werde zu besprechen sein, „wie Fehler in der Vergangenheit, die wir gegenüber Russland gemacht haben, sich gegenüber China nicht wiederholen“. China müsse stärker als ein Rivale im Blick auf die internationale Ordnung wahrgenommen werden. Das Land war auch Gegenstand einer bilateralen deutsch-japanischen Runde, zu der sich vor Beginn der G-7-Tagung die Außen- und die Verteidigungsminister Deutschlands und Japans trafen. Japan übernimmt im kommenden Jahr den G-7-Vorsitz von Deutschland.