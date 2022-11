Fraktur : Ohne die Binde wollen wir nicht siegen

Am Mittwoch hat man wieder gesehen, dass Deutschland immer noch nicht ganz trittsicher ist auf dem schmalen Grat zwischen Triumph und Tragödie. Das hätte der hellste Tag in unserer Geschichte seit dem Fall der Mauer werden können – wenn Neuer, wie in seltener Einmütigkeit von der „Bild“-Zeitung und Habeck gefordert, mit der „One Love“-Binde aufgelaufen und deswegen vom Platz gestellt worden wäre, danach auch ter Stegen und Trapp, weil wir den Protest natürlich bis zum letzten Torhüter hätten durchhalten müssen; wenn Musiala dann den Kasten so sauber gehalten hätte wie einst Maier; und wenn Goretzka trotz Unterzahl das Siegtor geköpft hätte, am besten mit einer blutigen Binde um die Stirn wie damals Dieter Hoeneß.

Zu oft trugen wir die falsche Armbinde

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Ja, dann hätten wir uns und der ganzen Welt bewiesen, dass aufopferungsvoller Kampf für das Gute belohnt wird. Zu oft standen wir auf der falschen Seite der Geschichte, trugen die Armbinde des Bösen und verloren daher zu Recht. Dieses Mal aber kämpft unser Expeditionskorps in der Wüste in einem fast schon heiligen Krieg: Intoleranz können wir nicht mehr tolerieren, nirgendwo!

Auch wir an der Heimatfront verfolgen nur äußerst widerwillig diese widernatürliche Weihnachts-WM in Qatar, das uns nicht nur seine mittelalterlichen Werte, sondern auch noch sein prähistorisches Erdgas aufdrängen will. Und selbst der deutsche Rekordmeister ekelt sich vor den Millionen vom Golf, die er freilich braucht, um seine Neuers, Musialas und Goretzkas bezahlen zu können.

LGBTQ so flüssig wie früher NSDAP

Dafür müssen die Bayern künftig wohl andere Quellen finden. Der Wind hat endgültig gedreht. In Nürnberg gießen sie sich nun aus Protest gegen die Menschenrechtslage in Qatar sogar ein eigens dafür gebrautes Boykott-Bier hinter die Binde. Überall in der Republik werden ukrainische Fahnen von der Regenbogen-Flagge flankiert. Und die Abkürzung LGBTQ geht den Deutschen inzwischen so flüssig über die Lippen wie in den finsteren Zeiten das Akronym NSDAP.

Mit dieser hypermoralischen Unterstützung im Rücken hätten unsere Jungs die Japaner, die immer noch nichts aus der damaligen Niederlage an unserer Seite gelernt zu haben scheinen, doch vom Platz fegen müssen! Freilich hätten wir gewarnt sein können. Schon vergessen, was dem Niederknien bei der Europameisterschaft in Wembley folgte? Mit Machtdemonstrationen tun wir uns bei Auslandseinsätzen selbst dann noch schwer, wenn wir sie im Namen der Moral wagen.

Uns beschlich bereits ein mulmiges Gefühl, als unsere Mannen sich am Mittwoch beim Mannschaftsfoto den Mund zuhielten. Vermutlich hat nicht jeder Zuschauer auf der Welt verstanden, dass diese Geste das Gegenteil bedeuten sollte: Wir lassen uns nicht den Mund verbieten! Nach dem Katastrophenkick waren unsere Spieler dafür auch viel zu kleinlaut. Da ging es nur noch um Fehlpässe und andere Banalitäten. Kein Wort mehr über die Binde, von der die ganze Republik erwartet hatte: In hoc signo vinces.

In Putins Reich war der deutsche Männerstolz nicht so groß

Und nun? Nach der Binden-Kapitulation können wir unseren Ruf als moralische Supermacht wohl nur noch retten, wenn wir wie Costa Rica deutlich machen, dass wir bei einer solchen WM gar kein Spiel gewinnen wollen. Vermutlich war das auch schon vor vier Jahren in Russland so, ist aber leider nicht gestenreich genug kommuniziert worden. Jedenfalls können wir uns nicht an Armbinden in den Farben der Ukraine erinnern. Der deutsche Männerstolz vor Königsthronen war in Putins Reich des Bösen noch nicht ganz so groß wie jetzt in dem kleinen Emirat.

Da ist unsere Innenministerin aus einem anderen Holz geschnitzt. Während Habeck beim Betteln um qatarisches Gas einen Diener vor dem Emir machte, zeigte Faeser den Scheichs und dem dunklen Lord der FIFA die Binde. Dafür – und nicht der neuen Quote des Bundespräsidenten halber – sollte sie das Bundesverdienstkreuz bekommen. Vielleicht erbarmt Steinmeier sich aber auch unserer tragischen Kicker, obwohl sie das falsche Geschlecht haben, und tröstet sie mit dem silbernen Lorbeerblatt. Denn inzwischen gilt ja nicht mehr nur bei den Olympischen Spielen: Dafür sein ist alles.