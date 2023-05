Unter den Demokraten in Amerika beherrschen zwei Meinungen das Bild von Ron DeSantis. Für die einen ist der Gouverneur von Florida, der nun seine Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftskandidatur – technisch etwas holprig – auf Twitter verkündet hat, die eigentliche Gefahr für die Demokratie. Donald Trump habe zwar einen miesen Charakter. Auch sei der Rechtspopulist ein Verfassungsfeind. Doch sei der frühere Präsident eben kein Ideologe, sondern ein Narzisst; zudem ein chaotischer Dilettant, der die Dinge nicht durchdringe und dem die Disziplin fehle, seine Ziele konsequent zu verfolgen.

Deshalb sei Trump, der sich in seiner Amtszeit nicht von traditionellen Republikanern einhegen ließ, im Versuch einer Demontage des etablierten Systems vor allem an sich selbst gescheitert. DeSantis sei anders: Er sei ein Überzeugungstäter mit Schaum vor dem Mund. Zudem hochintelligent, professionell, bestens organisiert. Er mache, was er sage. Unter einem Präsidenten DeSantis werde es daher für die Demokraten viel schwieriger sein, eine Kulturrevolution zu verhindern.

Für die anderen ist DeSantis zwar ebenfalls ein Rechtsaußen und ganz sicher auch ein Kulturkämpfer. Doch habe er sein Temperament im Griff und gehe rational vor. Gesellschaftspolitisch werde er das Land zwar weiter spalten. Doch werde er nicht gegen die Verfassung verstoßen und demokratische Institutionen angreifen. Vor allem werde er eine Wahlniederlage akzeptieren. Sein Feldzug gegen die „Wokeness“ sei taktikscher Natur. Er habe das Thema nur gewählt, um Teile der Trump-Basis zu umwerben – die Leute, die der angeblichen Bigotterie des linksliberalen Mainstreams überdrüssig sind, aber nicht zurück wollen zum täglichen Chaos der Trump-Ära. DeSantis stehe für einen „Trumpismus mit Hirn“. Immer noch schlimm, aber eben nicht so verrückt wie der Gründer der Bewegung, soll das heißen.

Für letztere Lesart spricht, dass DeSantis früher, als er noch Mitglied des Repräsentantenhauses war, kein Problem mit Homosexualität und der LGBTQ-Community hatte. Gewiss zählte er zum konservativ-libertären Flügel, zumal fiskalpolitisch. Gesellschaftspolitisch aber war er kein Hardliner. Würde DeSantis, sollte er der Kandidat der Republikaner werden, also ein Stückweit in die Mitte rücken? Würde am Ende nichts so heiß gegessen wie gekocht?

Lavieren beim Thema Ukraine-Krieg

Dass bei ihm viel Taktik im Spiel ist, zeigt sein Lavieren beim Thema Ukraine-Krieg. Um die Isolationisten im Trump-Lager zu bedienen, bestritt er zwischenzeitlich, dass die Unterstützung Kiews im vitalen Interesse der Vereinigten Staaten ist. Später ruderte der Irak-Kriegsveteran, der sich früher stets zum Internationalismus der Weltmacht bekannt hatte, zurück. Ein Präsident DeSantis würde den Verbündeten gewiss mehr Engagement abverlangen, zumal was deren finanziellen Beitrag zum Militärbündnis anbelangt. Mal eben so die NATO in Frage stellen, wie Trump es tat, würde er sicher nicht.

Für Joe Biden ist es derzeit nebensächlich, ob DeSantis Trump perfektioniert oder sich nur spielerisch die Rolle des neuen Führers der Bewegung aneignet. Der Amtsinhaber kann kein Interesse daran haben, gegen den 44 Jahren alten Gouverneur antreten zu müssen. Nicht nur würde dieser glaubwürdiger als der bald 77 Jahre alte Trump Bidens Alterserscheinungen zum Kampagnenthema machen.

Auch sehen viele unabhängige Wähler und moderate Republikaner in ihm einen Macher, der in Florida gezeigt hat, was politische Führung bedeutet, während der Präsident in Washington noch nicht einmal seine Demokraten von seiner Agenda überzeugte und bei vielen Gesetzesvorhaben Konzessionen machen musste. Um diese Wählerklientel der rechten Mitte geht es im Herbst 2024. Biden hat selbst gesagt, ihm könnte nichts Besseres passieren als ein abermaliger Wahlkampf gegen seinen Vorgänger. Gegen diesen hofft er, noch einmal die Anti-Trump-Koalition von 2020 versammeln zu können.

Dass es derzeit den Umfragen nach so aussieht, als ginge es bei den Republikanern nur noch um die Frage Trump oder DeSantis, offenbart den Zustand der „Grand Old Party“. Traditionelle Konservative sind nicht mehr mehrheitsfähig. Die Radikalisierung der vergangenen 30 Jahre – von Newt Gingrichs konservativer Revolution über die Tea-Party-Bewegung bis hin zu Trump – lässt sich nicht so einfach revidieren.

In Europa sind im gleichen Zeitraum etablierte Parteien versunken und neue, populistische an ihre Stelle getreten. Im Zwei-Parteiensystem Amerikas kam die Revolution von innen. Eine Rückkehr Trumps würde bei den Republikanern endgültig keinen Stein auf dem anderen lassen. Setzt sich DeSantis durch, wäre dies ein Laborversuch: Lässt sich die Partei nach und nach wieder entgiften? Oder muss auch der Trump 2.0. dem Affen immer wieder Zucker geben?