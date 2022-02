Friedrich Merz und Olaf Scholz : Zwei Verzagte vor der Impfpflicht

Politik schlägt Prävention: Nicht nur Olaf Scholz scheut bei der Impfpflicht Führung. Auch Friedrich Merz sucht sein Heil in der Vertagung einer Entscheidung.

Eine breite Mehrheit im Bundestag teilt eine Überzeugung: Es ist vernünftig, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, und auf absehbare Zeit führt uns nur eine sehr hohe Impfquote aus der Pandemie. Dass eine Impfpflicht auch angemessen sein kann, um den Kollaps des Gesundheitswesens zu verhindern, ohne andere Grundrechte einzuschränken, bestreiten außerhalb der AfD nur wenige Abgeordnete. Trotzdem ist eine Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht in weite Ferne gerückt.

Das hat mit virologischen Ungewissheiten, rechtlichen Abwägungen und ethischen Dilemmata zu tun, am meisten aber mit Machtpolitik. Olaf Scholz war noch nicht Kanzler, als er seine Regierung im November auf eine passive Rolle festlegte: Nicht „die Ampel“ werde einen Gesetzentwurf zur Impfpflicht vorlegen, sondern es solle fraktionsübergreifende Anträge aus dem Parlament geben. Damit wollte Scholz seiner Koalition eine Zerreißprobe zu Beginn zu ersparen, denn wegen Zweiflern in der FDP waren die Aussichten auf eine rot-grün-gelbe Mehrheit ungewiss.

Merz wollte Scholz eine Lektion erteilen

Auch die Union war gespalten. Ministerpräsidenten aus ihren Reihen wie Markus Söder oder Volker Bouffier hatten sich früh für eine umfassende Impfpflicht ausgesprochen und tun das noch. Andererseits hatte Scholz den Wahlverlierern eine Steilvorlage geliefert. Eine neue Regierung, die in einer zentralen Frage ohne Mehrheit dasteht? Spätestens als Friedrich Merz die Parteiführung übernahm, gewann Oppositionstaktik die Oberhand. Die Gelegenheit, Scholz vorzuführen, wollte sich die Union nicht entgehen lassen.

Um Scholz aus seiner Führungsschwäche einen Strick zu drehen, musste Merz beweisen, dass man den eigenen Laden auch bei heiklen Entscheidungen auf Linie bringen kann. Bevor er sich an diesem Dienstag zum Chef der Fraktion wählen lässt, verständigte die sich am Freitag auf einen Kompromiss. Der zeugt aber nicht von Mut oder Tatkraft. Schon den Begriff „Impfpflicht“ scheut die Union nun. Das Wort „Impfmechanismus“ soll Skeptiker besänftigen. Die eigentliche Entscheidung soll der Bundestag vertagen. Es sollen zunächst ein Impfregister und andere Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass der „Mechanismus“ irgendwann ausgelöst, also eine Impfpflicht verhängt werden kann.

Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hat zur Begründung gesagt, dass eine „finale Entscheidung“ jetzt „wie Schießen im Nebel“ wäre. Tatsächlich weiß niemand, welche Virusvariante uns im nächsten Herbst heimsucht. Doch es gibt Erfahrungen: Die „alten“ Impfstoffe boten bisher guten Schutz vor schwerer Erkrankung auch bei neuen Varianten. Und das ist viel mehr als Selbstschutz: Je weniger Kranke, desto unbeschwerter kann die Gesellschaft mit dem Virus leben.

Niemand will den Sommer trüben

Dazu kommt eine politische Erfahrung, wenn nicht Gesetzmäßigkeit: Je entspannter der Alltag ist, desto schwerer lassen sich Vorbeugungsmaßnahmen durchsetzen. Die Impfpflicht ist das beste Beispiel. All das, was führende deutsche Politiker im vorigen November bewog, plötzlich doch eine Impfpflicht zu fordern, hatten Fachleute monatelang pro­gnostiziert. Doch niemand wollte den Deutschen den Sommer trüben, schon gar nicht im Bundestagswahlkampf. Wahlkampf ist auch dieses Jahr: Im März, Mai und Oktober werden vier Landtage gewählt. Wollte der Bundestag warten, bis der Leidensdruck wieder so hoch ist, dass die Bürger nach einem Durchgreifen rufen, dann wird es zu spät sein.

Klare Kante zeigen insofern nicht Merz und die Union, sondern diejenigen Ampel-Abgeordneten, die jetzt beschließen wollen, dass jeder Erwachsene bis Oktober geimpft sein muss. Doch auch dieser Antrag hat etwas Verzagtes, denn die Abgeordneten drücken sich vor dem Aufbau eines Impfregisters. Sie sagen, das wäre wegen des Datenschutzes in der Eile zu komplex. Doch der Versuch, die Ansprache der Bürger und faktisch die Kontrolle der Impfpflicht den Krankenkassen zu überlassen, öffnet die Tür für ein fortwährendes Durcheinander und gefährdet die Durchsetzung. Ist der deutsche Staat, dessen Regierung so viel von Transformation redet, wirklich unfähig, binnen Monaten eine sichere Datenbank aufzubauen? Vielleicht kann sich der Bundeskanzler wenigstens dazu ein Machtwort abringen.

Dass nur die Vertagung der Entscheidung geeignet wäre, „die gesellschaftliche Debatte zu befrieden“, wie der CDU-Abgeordnete Tino Sorge meint, verkennt die Sehnsucht nach Klarheit im Land. Zwei Jahre lang wurden aus guten Gründen Grundrechtseinschränkungen im Eiltempo durch den Bundestag gebracht beziehungsweise per Erlass verhängt. Die Ampel wollte das ändern. Durch die Überhöhung der Impfpflicht-Entscheidung zur „Gewissensentscheidung“ hat Scholz nur eines erreicht: dass die Hoffnung vieler Deutscher einen tiefen Absturz erlebt.