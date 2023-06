Am Dienstagabend verbreitete das ukrainische Außenministerium ein Foto, das drei zurückgekehrte Kriegsgefangene zeigen soll. Wenn es sich verhält wie angegeben, dann haben die drei uniformierten Männer hinter einer aufgespannten blau-gelben Fahne einen außergewöhnlichen Weg zurück in ihre Heimat genommen, nämlich über Ungarn. Und dieser Weg hat dazu geführt, dass die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Budapest und Kiew zusätzlich belastet worden sind. Dafür können allerdings die Kriegsgefangenen am wenigsten.

Nahezu zwei Wochen zuvor war es zunächst die russisch-orthodoxe Kirche, die die Nachricht verbreitete: Eine Gruppe von elf Kriegsgefangenen sei auf Ersuchen der ungarischen Seite mit dem „Segen“ des Moskauer Patriarchen Kyrill nach Ungarn gebracht worden. Sie stammten aus Transkarpatien im Westen der Ukraine, wo eine magyarische Minderheit lebt.

Als Vermittler soll der ungarische Malteser Hilfsdienst tätig geworden sein. Das ist eine Unterorganisation des internationalen Ordens der Malteser, der ein von vielen Staaten anerkanntes völkerrechtliches Subjekt ist. In Ungarn haben die Malteser gute Beziehungen zur national-konservativen Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orbán. In diesem Fall war Anknüpfungspunkt in der Regierung der stellvertretende Regierungschef Zsolt Semjén, der die Nachricht dann auch als Erster bestätigte.

Russland kennt die Befindlichkeiten genau

Es wurde sogar verbreitet, dass Semjén ohne Wissen Orbáns im Alleingang gehandelt habe. Doch erscheint das kaum glaubhaft, denn generell hat Orbán in der Regierung die Zügel fest in der Hand. Das gilt auch für Semjén, auch wenn er als Koalitionspartner und Parteichef der christdemokratischen KDNP ein bisschen Spielraum hat.

Orbán lehnt die militärische Unterstützung der Ukraine ab, was er als Friedensstandpunkt im Gegensatz zu einer in Europa angeblich vorherrschenden „Kriegspsychose“ (so in seinem jüngsten Interview im Staatsradio) bezeichnet. Ungeachtet der russischen Aggression kritisiert er öfter die Regierung in Kiew als die in Moskau. Bezogen wird das auf besagte Minderheit in Transkarpatien und beispielsweise die ukrainischen Sprachgesetze. Orbán begründet auch seine Haltung, keine westlichen Waffenlieferungen über Ungarn laufen zu lassen, mit dem Schutz der jenseits der Grenze lebenden „Ungarn“.

Russland kennt diese Befindlichkeiten genau. Nicht von ungefähr wurde bald nach Kriegsbeginn die Behauptung im Netz verbreitet, Moskau habe sich mit Budapest über eine Teilung der Ukraine verständigt: eine Lüge, aber nicht ohne spalterisches Potential. Und das ist nun auch mit dem Kriegsgefangenen-Deal wieder offenbar geworden, wie die Reaktion aus Kiew zeigte.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sagte diese Woche in einem Interview, die Freilassung sei eine „verdeckte Operation“ unter Beteiligung „anderer Akteure“ gewesen – das sollte wohl auf russische Geheimdienste hindeuten. „Es gab nur ein einfaches Ziel: Viktor Orbán musste den Ungarn innerhalb und außerhalb Ungarns zeigen, dass er ihr einziger Beschützer war. Die ganze Operation wurde wegen der politischen Interessen einer Person durchgeführt.“ Konkret kritisierte Kiew auch, dass die Kriegsgefangenen angeblich nun in Ungarn unter Verschluss gehalten würden. Das ukrainische Konsulat könne keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen.

Die Regierung in Budapest wies die Vorwürfe aus Kiew umgehend als „Lügen“ zurück. Die Freigelassenen dürften sich ungehindert bewegen. Nun darf man darauf gespannt sein, ob und wie sich die ersten drei Rückkehrer äußern.