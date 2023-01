Spähpanzer AMX-10RC : Kein Leo, aber mehr als ein Marder

Aktualisiert am

Den Worten, mit denen der Élysée am Mittwochabend die jüngste Waffenlieferung an die Ukraine ankündigte, fehlte es nicht an Durchschlagskraft. Panzer westlicher Bauart seien es, die Frankreich nun liefere, sagte ein Mitarbeiter des französischen Präsidenten; sogar von „leichten Kampfpanzern“ war die Rede. Eine Premiere, zweifellos, aber ist es auch eine Revolution?

Der AMX-10RC, den Emmanuel Macron seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj versprochen hat, ist ein Spähpanzer. Dabei handelt es sich um einen westlichen Panzertyp, der Kiew bislang noch nicht für den Abwehrkampf gegen den russischen Aggressor zur Verfügung steht. Deutschland hat zwar schon Flugabwehrkanonenpanzer, Bergepanzer und Brückenlegepanzer geliefert. Weitere sollen folgen, ebenso wie Minenräumpanzer und Pionierpanzer. Für Bodengefechte eignen die sich aber nicht oder, wie der Gepard, allenfalls bedingt.

Beim AMX-10RC handelt es sich um ein Waffensystem, das im französischen Militär gegenwärtig durch ein moderneres Aufklärungsfahrzeug ersetzt wird, den „Jaguar“. Der fünf Jahrzehnte alte Spähpanzer, der nun nach Kiew gehen soll, fährt auf Rädern und verfügt über eine schwere Panzerung – vor allem aber über eine 105-Millimeter-Kanone.

Beweglich, aber robust

Mit seiner Kombination aus Beweglichkeit, Panzerung und schwerem Hauptwaffensystem stellt der AMX-10RC für die Ukraine eine Verstärkung dar. Für das direkte Gefecht Panzer gegen Panzer ist er aber eigentlich nicht vorgesehen. Denn beim AMX-10RC handelt es sich nicht um einen Kampfpanzer wie den Leclerc oder sein deutsches Pendant, den Leopard 2. Diese fahren auf Ketten, sind noch stärker gepanzert und verfügen über eine Kanone mit noch größerem Kaliber. Auf der anderen Seite übertrifft der AMX-10RC den Kampfwert eines herkömmlichen Schützenpanzers wie dem deutschen Marder, der etwa gleich alt ist. Er verfügt zwar mittlerweile auch über Panzerabwehrwaffen, ist aber mit seiner 20mm-Maschinenkanone vornehmlich für den schnellen Transport und die Feuerunterstützung von Panzergrenadieren vorgesehen.

In diese Kategorie fällt auch der Bradley. Neben dem AMX-10RC könnte die Ukraine auch diesen fünfzig Jahre alten US-Schützenpanzer bald erhalten. Amerikas Präsident Joe Biden bejahte am Mittwochabend eine Frage, ob er erwäge, den Bradley zur Verfügung zu stellen. Kampfpanzer aber stellte auch er bisher nicht in Aussicht.

Für Deutschland fällt die Möglichkeit, einen Spähpanzer zu liefern, aus. Die Bundeswehr hat ihre letzten 2009 außer Dienst gestellt. Die Ukraine hofft aber weiter auf deutsche Leopard-Kampfpanzer ebenso wie auf Marder-Schützenpanzer. Die Bundesregierung lehnt beides bislang ab. Beim Leopard kann dabei weiter die Devise gelten, dass niemand sonst einen westlichen Panzer mit so hohem Kampfwert liefert. Beim Marder ist das Argument durch den AMX-10RC nun entkräftet. Die Industrie hat schon vor Monaten angeboten, alte Schützenpanzer des Typs für die Ukraine instandzusetzen und, wenn die Bundesregierung mitspielt, zu liefern. Das allerdings war vor der jüngsten Krise rund um den Puma, den Nachfolger des Marders in der Bundeswehr.