Außenministerin in Kiew : Frankreich will Unterstützung für die Ukraine verstärken

Die neue französische Außenministerin Catherine Colonna ist am Montag in Kiew eingetroffen, um „die Solidarität Frankreichs mit dem ukrainischen Volk zu bezeugen“. Die Außenministerin betonte bei ihrer Ankunft am Bahnhof die „volle Entschlossenheit, die Unterstützung für die Ukraine angesichts der russischen Aggression zu verstärken“. Die 66 Jahre alte Diplomatin ist das erste ranhohe Regierungsmitglied aus Paris, das seit Kriegsausbruch am 24. Februar in die ukrainische Hauptstadt gereist ist.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Ihr Vorgänger im Außenministerium, Jean-Yves Le Drian, sowie Präsident Emmanuel Macron haben den vom ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj mehrmals eingeforderten Akt der Solidarität eines Besuchs verweigert. Dies ist einer der Gründe, warum die Beziehungen zwischen Paris und Kiew zusehends angespannt sind. Zu Irritation führte Präsident Macrons Straßburger Vorstoß über eine „europäische politische Gemeinschaft“, die zunächst als Ersatz für eine EU-Vollmitgliedschaft missverstanden wurde. Colonnas Mission ist es, in Kiew die französischen Vorstellungen besser zu erläutern. Sie trifft am Montagabend zu einem Gespräch mit Präsident Selenskyj zusammen.

Selenskyj verstimmt über Macron

Die Reise Colonnas stand unter strikter Geheimhaltung. Sie flog am Sonntag zum Flughafen Rzeszow in Polen und reiste von dort mit dem Zug weiter über Nacht bis Kiew. Nach ihrer Ankunft fuhr sie zunächst in die Stadt Butscha und verneigte sich vor den Opfern des Massakers, das russische Truppen verübt hatten. Frankreich hat mehrere international erfahrene Ermittler zur Verfügung gestellt, die bei der juristischen Aufarbeitung des Massenmordes helfen. Präsident Macron hatte Unmut hervorgerufen, als er es Ende März anders als der amerikanische Präsident Joe Biden ablehnte, von einem Völkermord in Butscha zu sprechen.

Selenskyj sagte, er habe Macrons Weigerung, den „Genozid“ zu verurteilen, als „sehr verletzend„ empfunden. Macron rechtfertigte seine Haltung mit der Begründung, der Begriff Völkermord habe eine Bedeutung und müsse von Juristen festgestellt werden, nicht von Politikern. Eine „verbale Eskalation“ helfe der Ukraine nicht weiter. In Butscha sagte Colonna: „Das hätte nie passieren dürfen. Es darf nicht wieder vorkommen.“ Sie verwies darauf, dass die französischen Ermittler auf Anfrage der ukrainischen Generalstaatsanwältin gekommen seien. Die meisten Opfer von Butscha seien inzwischen identifiziert worden. Etwa 30 Menschen konnten noch nicht identifiziert werden.

Die Außenministerin sagte, die Identifizierung werde Ende dieser Woche abgeschlossen. Sie legte später einen Kranz an einem Mahnmal für die Kriegsopfer ab. „Frankreich steht an der Seite seiner Freunde, seiner Verbündeten. Frankreich wird sein Möglichstes tun, damit der Frieden zurückkehrt“, sagte Colonna. Der Besuch der Außenministerin wurde zum Anlass genommen, der ukrainischen Seite feierlich 85 Rettungs- und Feuerwehrwagen sowie ziviles Hilfsmaterial im Gesamtwert von 2,7 Millionen Euro zu übergeben.

Mehr zum Thema 1/

Im Gespräch Colonnas mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba ging es vor auch um die EU-Beitrittsperspektive. Präsident Macron hat am 9. Mai in Straßburg einem beschleunigten Aufnahmeprozess eine diplomatische Absage erteilt. Zum Abschluss der EU-Zukunftskonferenz setzte er einen ganz anderen Akzent. Er preschte vor mit der Idee eines neuen Formats für europäische Länder, die die Werte der EU teilen, deren Beitritt aber aufgrund des langwierigen Anpassungsprozesses an europäische Normen in weiter Ferne liegt. Bei der kriegszerstörten Ukraine rechnet Macron „mit Jahrzehnten“ bis zur EU-Mitgliedschaft.

Um Enttäuschung während dieser Zeit zu vermeiden, soll ein neues Format schon die Kooperation in den Bereichen Verkehr, Energie, Modernisierung der Wirtschaft und Sicherheitspolitik umfassen. Im Blick hat Macron dabei besonders die Ukraine, aber auch Georgien und Moldau. Dem französischen Präsidenten schwebt auch Visa-Freiheit für die Mitglieder des neuen Formats vor. Die „europäische politische Gemeinschaft“ ist dabei nicht als Ersatz für eine EU-Vollmitgliedschaft gedacht, sondern vielmehr als konstruktiver „Warteraum“ für Länder, deren Beitrittsprozess Zeit erfordert.

Auf ukrainischer Seite war der Vorstoß zunächst auf Ärger gestoßen. Inzwischen hat sich Kiew mit der Idee angefreundet, solange Paris im Gegenzug den unverzüglichen Kandidatenstatus für die Ukraine unterstützt. Bislang hat Macron sich in dieser Frage bedeckt gehalten und auf seine besondere Rolle während der französischen EU-Ratspräsidentschaft verwiesen.