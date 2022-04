Wende zur Geopolitik : Die neue deutsche Identitätskrise

Die Bundesrepublik Deutschland ist keine geopolitische Großmacht, wollte nie eine sein. Sie ist „nur“ eine Wirtschaftsmacht. Darum hing sie besonders stark am Grundgedanken der Globalisierung, nämlich dass es im weltweiten Wettbewerb der Nationen in erster Linie auf den Erfolg der eigenen Unternehmen ankomme. It’s the economy, stupid! – Bill Clintons Spruch aus dem Jahr 1992 war in Deutschland ein Axiom. Doch plötzlich gilt: Auf die Politik und auf das Militär kommt es an.

Der Vorrang der ökonomischen Betrachtungsweise, kurz Ökonomismus, war eine Grundlage der Bundesrepublik. Vom Konzernlenker bis zum durchschnittsdeutschen Halbpazifisten: Konsens herrschte, dass im Europa des 21. Jahrhunderts der digital-ökologische Fortschritt der Volkswirtschaften den Ausschlag gebe – die Zukunft werde sich nicht auf Schlachtfeldern entscheiden. Im langen Schatten zweier Weltkriege wollten fast alle Regierenden in Berlin als internationale Vermittler und konstruktive Partner dastehen, nicht als Machtpolitiker. Doch just deswegen werden sie jetzt in Mittel- und Osteuropa gescholten, manchmal in einer etwas billigen Neuauflage des „hässlichen Deutschen“.