Fraktur : In jenem Zwischenreich

Wir leben in Zeiten des Übergangs: Der Herbst ist fast schon da und mit ihm die Übergangsjacken, die uns vom Sommer in den Winter geleiten wie der Fährmann die Seelen der Verstorbenen über den Totenfluss Styx. In Amerika könnte bald ein Mann gewählt werden, der sein Volk aus der Gefangenschaft führen, aber selbst das gelobte Land nicht mehr betreten wird: ein Übergangspräsident – vielleicht auch nur einer, der, wie es die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer mal über sich selbst gesagt hat, als sie noch nicht heimlich davon zu träumen wagte, dass sie doch noch bleiben könnte, weil die CDU-Männer sich neutralisieren und die CDU-Frauen mit der Gassi-Pflicht für Hunde ausgelastet sind, den „Übergang moderieren“ will.

Doch auf wen, wohin? Die ganze Welt befindet sich ja im Übergang, in jenem Zwischenreich, in dem nichts mehr und alles noch nicht ist, seit Corona sowieso. Deswegen braucht es ja auch das Kurzarbeitergeld oder die vorübergehende Aussetzung der Insolvenzantragspflicht – als „Überbrückungshilfen“.

Dabei steht der Übergang in fast so schlechtem Ruf wie der Untergang oder der Überhang im Bundestag. Zu Unrecht. Heißt es nicht immer: Der Weg ist das Ziel? Und will nicht jeder Politiker ein Brückenbauer sein? Der Übergang ist etwas Gutes, es kommt aber darauf an, wie man ihn gestaltet. Der natürliche Impuls wäre, zu sagen: Man geht schon mal in die richtige Richtung, dahin, wo man am Ende rauskommen will. Also: Wer abnehmen will, isst weniger. Oder: Wenn Söder Bundeskanzler werden will, muss er es sagen. Dass das grundfalsch ist, zeigt schon das alte Sprichwort, wonach man manchmal einen Schritt zurückgehen muss, um zwei nach vorn tun zu können.

Oder, wie es einst Uli Stein sinngemäß über seinen Torwart-Kollegen Raimond Aumann sagte: einen Meter nach links gehen, um dann, der guten Show wegen, drei nach rechts hechten zu können.

Indien anpeilen, um in Amerika rauszukommen

Noch besseres Beispiel: Kolumbus. Der hat, um Franz Josef Strauß zu zitieren, „nicht gewusst, woher er kam; er hat nicht gewusst, wohin er fuhr; als er ankam, hat er nicht gewusst, wo er war; als er zurückkam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen war.“ Und doch gelang ihm mit seiner Überfahrt der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit.

Auch in der Krise muss man Indien anpeilen, um in Amerika rauszukommen. Man muss so viel wie möglich verstaatlichen, um danach die Marktwirtschaft erst so richtig zum Blühen zu bringen. Man muss den Parteienwettbewerb unterbinden, damit er umso munterer wird, man muss die Versammlungsfreiheit beschränken, um sie zu retten. Und man muss Schulden machen, um finanziell in eine rosige Zukunft zu gehen. Man darf alles, solange es nur übergangsweise so ist.

Wer wüsste das besser als unser Finanzminister Olaf Scholz? Er gehörte einst dem Stamokap-Flügel seiner Partei an, benannt nach dem „staatsmonopolistischen Kapitalismus“, der seiner damaligen Ansicht nach die Vorstufe für den Übergang in den Sozialismus war. Auch die Diktatur des Proletariats mag für sich genommen unschön gewesen sein, aber sie war nun einmal notwendig für den Übergang zur klassenlosen Gesellschaft.

Der notwendige Zwischenschritt zur Synthese

Was gegenwärtig im Namen des Minderheitenschutzes alles gemacht und erwogen wird, etwa die Einrichtung eigener Unterkünfte für Schwarze auf dem Campus der New York University, mag man selbst im Hegel-Jahr für zumindest seltsam halten, aber es ist der notwendige Zwischenschritt zur Synthese, ins Paradies. Das Gleiche bei der Frauenquote: Auch sie ist womöglich eine Sache, die wir uns, um mit Jens Spahn zu sprechen, irgendwann werden verzeihen müssen, aber ohne geht es halt nicht, wenn wir zu vollkommener Geschlechtergerechtigkeit gelangen wollen.

Übergangsweise darf man sogar illegale Sachen machen oder lügen. „Fake it till you make it“, heißt es in Amerika. Man soll den Geschäftspartnern oder Geldgebern so lange vorspielen, ein ausgefuchstes Produkt in der Tasche zu haben, bis man es wirklich hat. Ganz ähnlich war das ja auch bei Wirecard. Doch dann ist es den lebenslustigen Managern gegangen wie dem FC Bayern mit Hansi Flick. Der war auch nur für den Übergang gedacht. Und wurde dann doch beibehalten. Bloß gut, dass er, wie man allenthalben lesen kann, die Synthese der menschlichen Entwicklung in einer Person ist; Francis Fukuyama würde sagen: das Ende der Geschichte.