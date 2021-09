Fraktur : Verbot

Als Armin Laschet in der ARD-Wahlarena gefragt wurde, ob er für die Legalisierung von Cannabis sei, konnte der Zuschauer seinen Ohren kaum trauen: Nein, sagte da der Kanzlerkandidat der Union. Er will also, dass es weiter verboten bleibt. Hä? Ist denn nicht die CDU die Partei der Entfesselung, auch der Wirtschaft, wozu ja auch Cannabis beitragen könnte, und sind nicht die Grünen die Verbotspartei? Aber warum wollen die dann Cannabis legalisieren und die CDU nicht?

Auch die Bayern verstehen seit eineinhalb Jahren die Welt nicht mehr: Da hatte ihnen die CSU tagein, tagaus erklärt, sie sei die Partei, die den Menschen etwas zutraue, die mit Anreizen statt Verboten arbeite – quasi wie bei der Tierdressur, die funktioniert auch mit Leckerli besser als mit der Peitsche. Doch siehe da: Statt beim Betreten des Supermarkts den Verfechtern der Liberalitas Bavariae ein halbes Hendl in die Hand zu drücken, wenn sie eine Maske aufsetzen, oder wenigstens auf ihre Einsicht zu vertrauen, wurden sie von der Regierung dazu verdonnert. Im Klartext: Selbst im Freistaat gibt es Verbote.

Freie Fahrt für freie Bürger muss auch vor Kindergärten gelten

Dasselbe im Straßenverkehr: Union und FDP sind gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen, angeblich weil sie die Leute nicht gängeln möchten. Das wirft die Frage auf, warum der Mensch, wenn er denn so vernünftig ist, wie es zurzeit überall behauptet wird, ausgerechnet in Wohngebieten, wo er wegen der geparkten SUVs sowieso nicht schneller als 50 km/h fahren kann, staatlicherseits auch noch auf 30 heruntergedrosselt werden muss. Freie Fahrt für freie Bürger muss doch auch vor Kindergärten und Schulen gelten, schon wegen der Vorbildfunktion!

Apropos Schulen: Sind es da wirklich Union und FDP, die auf Eigenverantwortung bauen und die Kinder selbst über ihre Versetzung entscheiden lassen wollen, ohne all die Klassenarbeiten, die man bekanntlich auch mal verschlampen kann? Von wegen! Und was ist mit der inneren Sicherheit? Wer an die Kraft des Menschen glaubt, immer wieder neue Wege zur Selbstverteidigung zu ersinnen, wozu braucht der dann noch eine Polizei, die seinen Erfindergeist am Kotti in Berlin oder in Dortmund-Dorstfeld im Keim erstickt? Und warum ist dann ausgerechnet die Union die Partei der inneren Sicherheit?

Sind also die Fronten in Sachen Verbots- und Freiheitspartei gar nicht so klar – und die Freiheit ist am Ende doch mehr als nur die Freiheit der Anders-Essenden und der Schneller-Fahrenden? Waren die Grünen vielleicht nur so dumm, sich wegen ein paar Veggie-Burgern und Gendersternchen in die Verbotsecke drängen zu lassen? Immerhin spricht der Parteienforscher Karl-Rudolf Korte vom „liberalen Block“ – und meint damit doch tatsächlich FDP und Grüne.

Wobei: Liberal sind im Moment ja irgendwie alle Parteien. Mit ihren Wählern sprechen sie in den unterschiedlichen Fernsehformaten bisweilen wie Montessori-Pädagogen mit Kindern: „Ich verstehe Ihr Anliegen.“ – „Ich teile das Problem total.“ – „Vielen Dank nicht nur für die Frage, sondern für Ihr tolles Engagement.“ – „Das haben Sie sehr gut beschrieben.“ Dass inzwischen vermehrt Interviews von Kindern geführt werden, ist insofern nur folgerichtig.

Andi Scheuer ist der Ugur Sahin der Verkehrspolitik

Ein Satz der Grünen Annalena Baerbock, geäußert zuletzt im Triell, muss da schon als Ausreißer gelten: „Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber.“ Als sie das sagte, fiel man sofort über sie her. Darf man denn gar nichts mehr sagen in diesem Land? Vielleicht hat sie ja recht. Zum Beispiel wären Rauschgifthändler, um den Bogen zu Laschet zu schlagen, ohne ein Drogenverbot kaum je auf die Idee gekommen, Kokain in Kampfhundemägen zu schmuggeln. Auch Andi Scheuer, der Ugur Sahin der Verkehrspolitik, hätte wohl nie den Mut zur flächendeckenden Vollstellung von Bürgersteigen mit E-Rollern gefunden, hätten die Grünen nicht die Kriminalisierung der Erderwärmung betrieben.

Von Kindern weiß man, dass ihnen gerade die verbotenen Früchte am besten schmecken und sie sich deshalb besonders nach ihnen strecken. Auch das spricht für mehr statt weniger Verbote. Der Staat jedenfalls sollte deutsches Gedichtgut nicht in den Lehrplänen verankern, das wäre eh Planwirtschaft, sondern auf den Index setzen. Dann können vielleicht auch AfD-Vorsitzende wieder Goethe zitieren.