Vielleicht sind ja auch Sie schon einmal vom Zweifel gequält worden, ob Sie den richtigen Beruf ergriffen haben. Solche Grübeleien behält man aber am besten für sich, denn sonst bekommt man selbst von wohlmeinenden Menschen wie Müttern zu hören: „Ja, du hättest eben was Anständiges lernen sollen!“ Jedenfalls wer Journalist geworden ist, kann dann nur schlecht widersprechen.

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Wobei wir aber doch festhalten wollen, dass es nicht überall in unserer Branche so vogelwild zugeht wie bei Springers auf dem Sofa. Nach alldem, was man dazu inzwischen lesen kann, fangen wir nun doch an, die Geschichten zu glauben, die uns Flüchtlinge erzählt hatten. Wir biederen Provinzeier hielten diese Erzählungen aus tausendundeiner Nacht für Übertreibungen von Leuten, die zu viele Episoden von „Babylon Berlin“ gesehen hatten.

Das waren nackte Tatsachenberichte

Nun aber wissen wir: Das waren nackte Tatsachenberichte aus einer Welt der Männerbünde, in der mit ausdrücklicher Billigung des obersten Chefs jeder beim „F. . . . .“ nach seiner Fasson selig werden soll. Geld, Macht, Leidenschaft, Treue, Intrige, Verrat, Lüge, Rache – das ist nicht nur der Stoff für einen Roman, sondern für eine vierzigteilige Netflix-Serie, für die einer von „Bild“, wie der „Spiegel“ genüsslich berichtete, auch schon einen Titel parat hätte: „Denver, Dallas, Döpfner“.

Aber jetzt mal Hand aufs Herz: Wir lesen doch selbst die Enthüllungen über Springer und Gomorra lieber als die Prosa, die unsere Regierung zur Heizungswende absondert, oder? Da menschelt es zwar auch, etwa in der Bestimmung, dass Oma und Opa ihren Holzvergaser weiterbetreiben dürfen, wenn auch sie selbst schon das achtzigste Lebensjahr vollendet haben. Die Schonfrist gilt aber nur bis Ende 2044.

Liebe Senioren, wenn Sie also gedenken, hundert Jahre oder sogar noch älter zu werden, sollten Sie schon jetzt einen Termin mit dem Energieberater und dem Heizungsbauer vereinbaren. Die Warte- und Lieferzeiten dürften sich noch einmal verlängern. Man weiß doch, was in Deutschland losbricht, wenn es für irgendwas Fördergelder gibt – dann bestellt sich sogar noch der Passivhausbesitzer eine Wärmepumpe, größer natürlich als die des Nachbarn.

Andere wollen lieber schnell noch einen neuen Gas- oder Ölkessel ordern, weswegen der Architekt der Wärmewende, Wirtschaftsminister Habeck, vor einer „Torschlusspanik“ beim Heizungstausch warnte. Die erzeugte freilich niemand anderes als Habeck höchstpersönlich. Die Klimapolitik der Ampel leidet ja selbst derart unter Panikattacken, dass Finanzminister Lindner zum Gesetzentwurf eine Protokollerklärung abgeben musste, man hoffe auf mehr Vernunft und Gelassenheit im Bundestag.

Wenn Jens Spahn das bloß früher gewusst hätte!

Guter Witz! Etwas beruhigt uns aber die Garantieerklärung der Bauministerin Geywitz, wegen dieses Gesetzes müsse niemand sein Haus verkaufen. Wenn Jens Spahn und sein Mann das bloß ein paar Wochen früher gewusst und wir diesen Wahnsinn schon vor einem halben Jahrhundert geahnt hätten! Dann wäre unsereiner natürlich nicht Journalist geworden, sondern Installateur.

Reinhard Mey sang ja schon 1974: „Ich bin Klempner von Beruf, ein dreifach Hoch dem, der dies gold’ne Handwerk schuf.“ Golden ist mittlerweile freilich gar kein Ausdruck mehr für die Verdienstmöglichkeiten, die diese Branche nun der Ampel verdankt.

Für uns alte schreibende Schlachtrösser ist es, das müssen wir trotz eines Anflugs von Torschlusspanik zugeben, aber zu spät für den Wechsel in ein anständiges Gewerbe. Die Abiturienten, die wegen des Digitalversagens in Düsseldorf nicht ihre Physikprüfung schreiben konnten, sollten sich freilich überlegen, ob das nicht ein Wink des Schicksals war. Reinhard Mey besang nämlich wirklich ewige Wahrheiten: „. . . denn auch in den größten Nöten gibt es immer was zu löten, immer wieder gibt es Pannen, an WCs und Badewannen . . .“ Und noch eher schreibt eine Künstliche Intelligenz Kolumnen wie diese hier, als dass sie auf dem Dach herumturnt und Solarzellen installiert.