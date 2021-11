Fraktur : Söders Spiel mit der Sprache

Man kann sich lebhaft vorstellen, wie die weltbesten Werber und PR-Leute über dem neuen Slogan für Baden-Württemberg brüteten. Der bisherige „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ sei schon „sehr, sehr gut“ gewesen, gerade wegen der beiden Punkte, die signalisierten Entschlossenheit. Aber heute brauche man etwas, was international funktioniere, so wie „Hidden Champions“. Englisch? Wenn Schwaben Englisch reden, ist das doch eher peinlich, siehe Günther Oettinger. Ist der aber nicht längst Kult? Was würde Markus Söder tun? In dem Moment wird dann ein Werber vom Sitzball aufgesprungen sein und gerufen haben: „Ich hab’s: The Länd!“. Damit würden die ländlichen Räume genauso angesprochen wie die globalen Märkte.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Die Reaktionen waren gemischt. Das hatte auch damit zu tun, dass der leibhaftige Söder zur selben Zeit in unmittelbarer Nachbarschaft zeigte, wie man es auch machen kann. Auch der bayerische Ministerpräsident sucht nämlich nach einem neuen Slogan für sich und sein Land, denn der bisherige, „Laptop und Lederhose“, ist in die Jahre gekommen. Söder hat dabei keine Scheu, sich an den größten Philosophen der Welt zu orientieren. So erinnert sein „Motivation und Inspiration“ ebenso wie sein „Humanität und Ordnung“ sehr an die sprachliche Systematik der Habermas-Titel „Faktizität und Geltung“ und „Erkenntnis und Interesse“, von Foucaults „Sexualität und Wahrheit“ ganz zu schweigen.

Timing und Tuning, Binden und Bündeln

Bei Söders „Wir alle müssen wegkommen vom Ego first“ scheint unverkennbar Peter Sloterdijks „Du musst dein Leben ändern“ durch. Noch näher als die Philosophie ist Söder freilich die Comic- und Filmgeschichte. Als er jüngst Bayern als „gallisches Dorf“ bezeichnete, schlug das Herz der Asterix-Fans höher. Söders neuestes „Narrativ“, Bayern als „freier Süden“ muss als Weiterentwicklung von Klaus Lemkes Kultfilm „Schmutziger Süden“ gelesen werden. Die Gegenüberstellung von Süden und Norden dürfte darüber hinaus eine Reverenz an „Game of Thrones“ sein, ein Epos, das der CSU-Chef nachweislich rezipiert hat.

Mehr zum Thema 1/

Noch präsenter in seiner Rhetorik ist freilich das Mittel der Alliteration. Klassiker hier sind „Vorsicht, Vertrauen, Verantwortung“ oder „Timing und Tuning“. Zuletzt prägte Söder die Wendung „Binden und Bündeln“, wobei in der CSU-Zentrale auch mit einer Variation des Klassikers „Laptop und Lederhose“ experimentiert werden soll. Heißer Kandidat: „Lapdance und Lederhose“ – das würde nicht nur den Freistaat, sondern auch die Lederhose in ein ganz neues Licht rücken.

Söder liebt das Spiel mit der Sprache. „Die atmende Öffnungsmatrix“, sagte er mal, orientiere sich „an Daten, nicht am Datum“. Oder: „Die Groko muss große Antworten geben und keine kleinen, sonst wäre es eine Kleinko.“ Sein vielleicht wichtigstes Mittel ist der Reim. Dass alles, was sich reimt, gut ist, wusste schon der Pumuckl. Es geriet in einer Republik, die immerhin Künstler wie Matthias Reim hervorgebracht hat, aber zwischenzeitlich in Vergessenheit. Söder hielt immer kraftvoll dagegen: „Clean-Tech statt Roll-back“, „Profil mit Stil“, „Für ein Europa, das nützt und schützt“. An diesem Samstag in seiner Heimatstadt Nürnberg darf er nun die Früchte seiner Arbeit ernten: Im Revival von „Wetten, dass…?“ feiert eine Band ihr Comeback, deren Name nicht ohne Grund nach einem Reimschema klingt: ABBA!

Der Reim, wie übrigens auch die Alliteration, hat noch einen Vorteil: Er zwingt den Sprecher zur Einhaltung gewisser Formen. Dem muss sich dann manchmal auch die Wirklichkeit beugen. Das sollte sich auch Armin Laschet vor Augen halten, wenn er sich einen Reim auf die Rhetorik aus dem schmutzigen Süden machen will. Mag schon sein, dass etwa der CSU-Mann Alexander Dobrindt nach der vergeigten Wahl davon sprach, es habe an „Kurs, Kampagne, Kandidat“ gelegen. Dass er Letzteren erwähnte, hat aber keinerlei inhaltliche Gründe, hat auch nichts mit Sticheln zu tun, sondern war allein der Alliteration geschuldet.