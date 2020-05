Fraktur : Wenn das Merkel-Wesen es zulässt

Wenn Sie davon überzeugt sind, dass Ihr Nachbar in Wahrheit eine Echse ist, dann brauchen Sie hier eigentlich nicht weiterzulesen. Denn dann wissen Sie bestimmt auch schon, dass die Reptiloiden bevorzugt auf scheibenförmigen Planeten siedeln und sich von Kinderblut ernähren. Die von den „greys“ oder anderen dunklen Gestalten gebildete Weltregierung ist Ihnen dann gewiss ebenso bekannt wie deren Maßnahme, die Menschheit durch Berieselung aus der Stratosphäre blind dafür zu machen, wer sich die Erde in Wahrheit untertan machte.

Nun werden gebildetere Verschwörungstheoretiker als wir einwenden, bei diesem Einstieg handele es sich um eine derart grobe Vereinfachung des riesigen Gebäudes der Verschwörungstheorie, dass man nicht von einem Zufall ausgehen könne. Und tatsächlich müssen wir zugeben: Es könnte natürlich sein, dass das, was wir denken und schreiben, nicht wirklich von uns gedacht und geschrieben wird. Vielleicht wurden auch wir schon längst umprogrammiert mittels der Zecken-Impfungen oder durch die Befehle, die das Wesen, das sich Frau Merkel nennt, über unser Handy direkt an unser Hirn sendet. Wir wollten, um diese Glosse halbwegs souverän schreiben zu können, unser Handy schon in den Kühlschrank legen. Aber selbst dort stoßen wir auf eine Verschwörung: Der im Kühlfach lagernde Spargel könnte zu einer Waffe im Fäkalien-Dschihad gemacht worden sein.

Beim letzten Spargelessen jedenfalls kam uns – vielleicht auch wegen des gerade tobenden Shitstorms – ein Gedanke, der uns gar nicht schmeckt: Wer garantiert uns eigentlich, dass die hellsichtigen „Volkslehrer“, die den Schleier der Verschwörungen zerreißen und uns die furchtbar einfache Wahrheit in ihren Blogs und Videos offenbaren, nicht selbst schon umgepolt wurden? Vielleicht stecken in ihnen sogar die in mehreren Filmen beschriebenen „body snatcher“. Diese Streifen waren voller versteckter Warnungen, die wir besser ernstgenommen hätten. Manche der Gestalten, die jetzt fantastische Geschichten über die Pandemie und ihre Hintermächte erzählen, kommen uns in der Tat vor wie in Menschen geschlüpfte Aliens.

Irre ist, was die herrschende Meinung dazu erklärt

Die wären dann freilich noch uneiniger als unsere Ministerpräsidenten. Die eine Schule der Verschwörungstheorie behauptet, es gebe das Sars-CoV-2-Virus gar nicht; es sei nur eine Erfindung, damit die üblichen Verdächtigen – also die Juden, die Eliten, die Konzerne et cetera – noch ungestörter ihre üblichen Ziele – also Weltherrschaft, Umvolkung, Profit et cetera – verfolgen können. Andere Aufklärer sagen, das Virus sei künstlich erschaffen worden, um Bill Gates und die deutsche Rentenkasse reicher zu machen. Wer recht hat, wird man sehen. Schon jetzt unbestreitbar ist aber, dass wir monatelang nicht mehr nach Mallorca fahren und in die Fußballstadien gehen durften. Weil die Matrix an den besonders strapazierten Stellen ausgebessert werden musste?

Alle, die an dieser Stelle immer noch glauben, das sei doch alles irre, seien daran erinnert, dass irre beziehungsweise normal ist, was die herrschende Meinung dazu erklärt. Meinungsverhältnisse aber ändern sich, wie wir in diesen Zeiten sehen. Trotzdem traute sich wenigstens der Bundespräsident noch „zu behaupten, dass unter den Gesichtspunkten des Virusschutzes der vielleicht manchmal unbequeme und lästige Mundschutz empfehlenswerter ist als der Aluhut.“ Die immerhin gegen Gehirnmanipulation von außen schützende Kopfbedeckung aus Alufolie ist das Erkennungszeichen all jener, die nicht nur von Verschwörungen schwafeln, sondern sich auch gegen sie wehren wollen. Die Isolierfolie soll allerdings, weil sie die Wärmeabstrahlung reduziert, zu einer Art Klimaerwärmung im Kopf führen. Die wäre unbestreitbar menschengemacht und könnte manches erklären. Dazu scheint aber tatsächlich noch keiner eine Theorie aufgestellt zu haben. Wir versuchen es in einer der nächsten Ausgaben – wenn das Merkel-Wesen und die hinter ihm stehenden Mächte es zulassen.