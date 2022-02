Fraktur : Das schlägt dem Fass den Boden aus

Wir haben nachgeschaut, und es stimmt tatsächlich: Im Grundgesetz ist nur von einem Bundeskanzler die Rede. Der aktuelle Amtsinhaber versteht die Verfassungsordnung also in der Tat richtig. Alles andere wäre bei einem Volljuristen auch verwunderlich gewesen. Weniger kompetente Zeitgenossen fragen sich allerdings, ob wir erstmals seit der Weimarer Republik wieder ein Drei-Kanzler-Jahr erleben. Und zwar nicht nur eines, in dem drei Kanzler nacheinander regieren, sondern eines, in dem sich gleichzeitig amtieren, wenn auch auf verschiedene Weise.

Dunkelflaute bei Merkel

Wie konnte es zu diesem verfassungswidrigen Eindruck kommen? Ganz offensichtlich glauben die meisten Deutschen, dass auch Merkel irgendwie noch Kanzlerin ist. Anders ist schwer zu erklären, dass sie weiter in den Meinungsumfragen die Liste der wichtigsten Politiker anführt, obwohl sie seit der Schlüsselübergabe an Scholz kein öffentliches Wort mehr gesprochen hat. Doch auch zuvor herrschte in Merkels Kommunikation oft das, was man in der Energiewirtschaft eine Dunkelflaute nennt. Daran hat das Publikum sich in 16 Jahren offenbar so gewöhnt, dass es Merkels Schweigen immer noch für Politik hält. Ihr Nachfolger gehört ja auch eher zu den Leisen.

Was man von ihrem Vorgänger nicht sagen kann. Der wollte seinem ehemaligen Generalsekretär wohl zeigen, dass ein Schröder auch im Ruhestand nicht zum Kellner wird, sondern Koch bleibt. Und der Baerbock, wie wenig Ahnung sie von Außenpolitik hat. Fährt die doch glatt zuerst zu den Säbelrasslern nach Kiew, ohne vorher einen Kotau im Kreml zu machen! Das schlägt dem Fass doch wirklich den Boden aus!

Manche meinen mit Blick auf den Kalender – das Monatsende nahte –, dass Schröder mit dem Abspulen der Kreml-Propaganda nur sicherstellen wollte, auch im Februar wieder einen Scheck aus Moskau zu bekommen. Aber das wäre uns trotz der Höhe der Entlohnung, die ein Lakai Putins wohl erwarten darf, zu billig. Wir glauben eher, dass Schröder den Leichtmatrosen und Leichtmatrosinnen der Ampelregierung sagen wollte: Leute, ihr könnt es einfach nicht.

Schröder und die feministische Wasserstoffdiplomatie

Und bestreiten lässt es sich ja kaum, dass Schröder mit seinen wenigen Machosätzen zur Krise mehr Eindruck in den Hauptstädten der Welt machte als die ganze Bundesregierung mit ihrer feministischen Wasserstoffdiplomatie. Im Ausland fragte man sich schon, ob in Wahrheit Schröder wieder an der Macht sei.

Doch kann nicht sein, was nicht sein darf! Wenn Schröder in Berlin wieder die Strippen zöge, bedeutete das schließlich, dass wir in letzter Konsequenz (schon) von Putin regiert werden würden. Freilich ließe sich auch nur so die internationale Lachnummer mit den fünftausend Helmen erklären. Der Versuchung, einen solchen irren Gag zu bringen, hätte sicher auch und gerade der Kremlherr nicht widerstehen können.

Keine Nachhilfe von einem CSU-Peacenik

Da ist es verständlich, dass manche sich lieber an die Vorstellung klammern, eine Schattenkanzlerin geistere nachts durch die Gänge des Kanzleramts und gebe Scholz im Schlaf ein, was er nicht sagen und nicht tun solle. Selbst der CSU-Peacenik Söder riet Scholz jetzt dazu, sich in Sachen Russland eher Rat bei Merkel zu holen als bei Gasprom-Gerd.

Als ob Scholz den brauchte! Er hat auch ohne Nachhilfe aus dem freien Süden beschlossen, nicht länger nur Schröder die deutschen Interessen in Moskau vertreten zu lassen, sondern sich höchstpersönlich auf den Weg dorthin zu machen. Es ist auch nur recht und billig, wenn der Kanzler selbst einen der vielen Gesprächskanäle befährt, die Berlin im Zuge der internationalen Arbeitsteilung für Biden, Macron, Orbán und andere gegraben und offen gehalten hat.

Hoffentlich weckt aber in letzter Minute nicht auch noch die Gewaltenteilung Zweifel an der Macht und Alleinstellung unseres Kanzlers. Ein Telefonat, das der britische Premierminister mit Putin führen wollte, musste verschoben werden, weil Johnson sich im Unterhaus für die Besäufnisse in seinem Amtssitz zu entschuldigen hatte. Man kann sich gut vorstellen, dass Putin da wieder gedacht hat: In Demokratien ist sogar das Regieren Mist.