Ist die gegenwärtige Lage nur noch mit bewusstseinsvernebelnden Substanzen zu ertragen? Robert Habeck will jetzt zumindest durchziehen, damit wir alle mitziehen. Auch auf die Gefahr hin, dass die Mehrheit auf Durchzug schaltet.

Deutschland hat zu viel Geld. Das wussten Sie nicht? Deshalb schreiben wir ja auch knallharte Fakten wie diesen hier jede Woche auf. In Thüringen zum Beispiel quillt der Topf nicht benötigter Energie- und Coronahilfen über, sodass die rot-rot-grüne Regierung mit dem Geld jetzt einen „Nachhaltigkeitsturbo“ zünden will, um damit „auf die Überholspur im Standortwettbewerb der Zukunft“ zu kommen.

Selten haben wir so klare politische Worte jenseits jeglicher Floskeln gehört, zumal wir schon die Befürchtung hatten, die überschüssige Kohle solle einfach verbrannt werden. Letzteres wiederum schien eine ganze Weile lang sogar günstiger als Gas zu sein, nur ist die CO 2 -Bilanz bei der Bargeldverbrennung unter­irdisch, weshalb sich auch zu diesem Zweck besser Karte oder Online-Überweisung eignen.

Wie werden die Bürger entspannter?

Auf diese Weise lassen sich Katastrophen zumindest für den Moment schnell abwenden, wie jeder weiß, der schon mal elektronische Kurznachrichten von seinen (sogar nie geborenen) Kindern unter unbekannter Nummer erhalten hat, weil die angeblich ihr Handy verloren haben, aber dummerweise gerade mächtig in Schwierigkeiten stecken und deshalb dringend eine Überweisung im mindestens fünfstelligen Bereich benötigen. Gefordert – geordert! Wenn Not am Kind ist, fragt man doch nicht nach, nein, da muss man einfach zügig handeln!

Womit ungefähr die Lage um­schrieben wäre, in der sich Robert Habeck zurzeit befindet. Auf einer Konferenz in Berlin forderte der Bundeswirtschaftsminister diese Woche deshalb mit Blick auf die Energiewende, man müsse die Dinge jetzt mal politisch „durchziehen“, um eine gesellschaftliche Mehrheit zu erreichen. Denn die Politik könne es doch nicht allein schaffen, „wenn die Menschen nicht mitziehen“. Das ist verständlich, erfolgversprechender jedoch scheint uns der umgekehrte Weg zu sein: Die Menschen sollten einfach alle mal einen durchziehen, um sich anschließend leichter von der Politik mitziehen zu lassen – auch auf die Gefahr hin, dass manche dann lediglich ziemlich mitgenommen aussehen.

Denn darum geht es doch bei der Cannabislegalisierung wirklich: Das ganze Volk muss an die Tüte, und schon sind die Regierungsvorhaben geritzt. Forderte nicht auch schon Karl Marx seinerzeit Opium fürs Volk? (Bitte keine Briefe, dass es in diesem Zusammenhang um Religion ging, Sie müssen als Leser schon ein bisschen mitziehen!) Marx’ Theorie lebte freilich von Voraussetzungen, die sie selbst nicht zu garantieren vermochte: Drogen waren im Sozialismus einfach immer knapp. In der Folge konnte eine Mehrheit nichts durchziehen, um endlich mitzuziehen, sondern schaltete stattdessen auf Durchzug.

Was inhaliert die AfD?

Und damit zur AfD, deren potentielle Wahlergebnisse Friedrich Merz praktisch halbiert hat. Darauf deuten ganz klar die verdoppelten Umfragewerte der Partei hin, weil nach dem Höhenflug ja nur der Absturz kommen kann. Die AfD-Akteure selbst wiederum inhalieren seit Längerem womöglich illegale, ziemlich sicher jedoch toxische Substanzen. Weil es in der Partei aber üblich ist, die Verantwortung auf andere abzuschieben, sollen nun Chemtrails daran schuld sein. Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag erkundigt sich jedenfalls gerade offiziell per Kleiner Anfrage an die Landesregierung, ob diese Erkenntnisse habe, wonach über Flugzeuge Chemikalien in die Atmosphäre eingebracht würden, mit denen Ziele „wie das Geo-Engineering oder die Bevölkerungsreduktion verfolgt“ würden.

Tatsächlich ist die Atmosphäre in Sachsen in den vergangenen drei Jahrzehnten hitziger geworden und die Bevölkerungszahl gleichzeitig um gut eine Million gesunken. Wir vermuten nun, dass die Regierung angesichts dieser Beweislage zusammenbrechen wird wie die Row Zero bei Rammstein-Konzerten. Sie wird einfach alles zugeben und ihren Kurs sofort ändern: Die Sorgen und Ängste der Menschen müssen nämlich endlich ernst genommen werden, nachhaltig und mit Turbo, um im Zukunftswettbewerb nicht auf der Standspur kleben zu bleiben.