FRAKTUR : Putin frisst keine Fliegen

Holte Schröder sich im Kreml einen Eimer Kaviar ab? In Moskau gilt jetzt: Was du bist, hängt davon ab, was du isst.

Fangen wir mit einem alten Witz an: Woran erkennt man den freundlichen Motorradfahrer? An den Fliegen zwischen den Zähnen.

Auch daran, dass uns nach Jahrzehnten dieser geschmacklose Scherz, Chitin schmeckt ja nach nichts, wieder einfiel, ist Putin schuld. Der verglich die oligarchischen Verräter, die in ihren Villen in Miami oder an der Côte d’Azur „nicht auf Gänseleber, Austern oder sogenannte Geschlechterfreiheiten verzichten können“, mit Mücken, die dem anständigen russischen Volk versehentlich in den Mund geflogen seien, von diesem aber natürlich sofort ausgespuckt würden – so schlecht ist die Versorgungslage auch noch nicht.

Lieber Austern in Nizza als Buletten in Nowosibirsk

Zwar könnte es in Russland durchaus einzelne aufrechte Patrioten geben, die insgeheim lieber in Nizza Austern essen würden als in Nowo­sibirsk Analogbuletten von „Onkel Wanja“, der jetzt McDonald’s ersetzen soll. Aber natürlich halten die braven Untertanen sich an Putins neuestes Dekret: Zeige mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist. Und woran würde man Dekadenz, sklavisches Bewusstsein und die Zugehörigkeit zur Fünften Kolonne des Westens besser erkennen als an der Vorliebe für Chicken Wings und Cola light? Fast Food ist verräterisch, seine Verbreitung in Putins Reich ein weiterer Beweis dafür, dass die Amis Russland bis hinunter zum Mastdarm ruinieren wollen.

Doch zum Glück gibt es ja einen neuen Doktor Schiwago, der seinem Volk nun eine „natürliche und notwendige Selbstreinigung“ verordnet hat, wahrscheinlich mit dem bewährten Glaubersalz. Diese Rosskur wird die Lust der Oligarchen, in die von ihnen so liebevoll ausgeplünderte Heimat zurückzukehren, nicht unbedingt vergrößern. Bloß, wo sollen die jetzt hin? Selbst in Londongrad, dem sie mit ihren Milliarden zu einer Sumpfblüte sondergleichen verhalfen, sind sie nicht mehr wohlgelitten. Nicht einmal Abramowitsch bekam die Gelegenheit, schnell noch Chelsea, seine Yachtflotte und ein paar Häuschen zu verkaufen, bevor sie beschlagnahmt wurden.

Das verbindet am Ende sogar noch Schröder und Lafontaine

Ja, wer zu spät abhaut, den bestraft das Leben. Der Wind of Change kann ganz plötzlich drehen. Das wissen die Angehörigen der Fünften Kolonne Moskaus, Sektion Deutschland, offenbar besser als die von Putin entlarvten Verräter am russischen Volk. Insbesondere unsere einstigen Topleute von der Toskana-Fraktion behalten das Heft des Handelns in der eigenen Hand. Das verbindet am Ende zweier langer Karrieren und einer ausgeprägten Feindschaft nun sogar Oskar Lafontaine mit Gerhard Schröder.

Beide wollten nicht darauf warten, dass ihnen irgendwelche undankbaren Kretins das Parteibuch oder die Ehrenbürgerschaft entziehen könnten. Dem kamen sie mit selbsterklärtem Austritt beziehungsweise Verzicht zuvor. So hatte es Putin ja auch beim Europarat gemacht.

Diese Parallele fällt auf. Man möchte fast von einer konzertierten Aktion sprechen. Ob die wechselsei­tige Abstimmung der eigentliche Zweck von Schröders geheimnisvoller Reise nach Moskau war? Oder brachte er seinem Kumpel im Kreml nur ein letztes Happy Meal vorbei? Wir glauben Putin nämlich auch nicht mehr, dass der Teufel in der Not Fliegen frisst. Er sieht jedenfalls nicht so aus, als würde er sich nur von Birkenrinde und Taigatee ernähren.

Ohne Mampf kein Kampf

Vielleicht holte Schröder sich auch nur schnell noch einen Eimer Kaviar aus der Beluga-Reserve des Kremls ab, bevor das Embargo griff. Jedenfalls aus russischer Sicht gäbe es bei dieser hochpatriotischen Speise keinen Gegensatz zwischen dem Fressen und der Moral. Und auch beim selbstlosen Einsatz für den Frieden gilt das alte Bundeswehr-Motto: Ohne Mampf kein Kampf. Womit soll Schröder sich und seine Frau Soyeon denn ernähren, wenn es in den deutschen Supermärkten nicht einmal mehr Mehl gibt?

Wenn das so weitergeht, werden wir alle den Gürtel enger schnallen und wohl auch über das absichtliche Verschlucken von Insekten nachdenken müssen. Da schüttelt es Sie? Käfer und Maden werden schon von zwei Milliarden Menschen gegessen. Nein, das war jetzt kein Witz.