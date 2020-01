Fraktur : Ein irreführender Begriff

Die deutsche Sprache, insbesondere die politische, ist reich an irreführenden Begriffen. Heute: der Untersuchungsausschuss. Dass es sich dabei um Ausschuss handelt, mag noch stimmen. Dass dieser Ausschuss aber etwas untersuchen würde, ist doch sehr zweifelhaft, zumindest dann, wenn man „untersuchen“ nicht als einen Vorgang begreift, wie er in russischen Dopingtestlaboren üblich ist, sondern als einen genuin rechtsstaatlichen, an dessen Anfang ein Verdacht steht, ein Anfangsverdacht, dem dann aber erst nachgegangen wird, wobei die Öffentlichkeit mit großem Interesse abwartet, ob sich der Verdacht erhärtet oder eben nicht.

Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss jedoch hat eine ganz andere Funktion und einen ganz anderen Ablauf. Am Anfang steht immer das Ergebnis der angeblich noch folgenden Untersuchung – oder besser: die Ergebnisse. Die Opposition kommt, sofern sie nicht selbst aus einer früheren Legislaturperiode Leichen im Keller hat, in jedem Fall zum Schluss, dass der inkriminierte Minister schuldig ist und weg muss, ja, dass es der größte Skandal seit dem Zweiten Weltkrieg ist, dass er sich überhaupt bis heute im Amt gehalten hat. In der Karriere eines jeden Hinterbänklers ist es der Höhepunkt, aber auch jeden Journalisten macht es ganz wuschig, wenn er oder sie den Rücktritt eines Ministers oder gar der Kanzlerin fordern oder wenigstens mal den Witz anbringen kann, dass man ja wisse, was es zu bedeuten habe, wenn die Frau Merkel behaupte, Minister A oder B genieße ihr vollstes Vertrauen.

Die Auffassung der Regierungsseite ist hingegen, dass sich ihr Minister selbstverständlich nichts hat zuschulden kommen lassen. Daran kann auch noch so viel belastendes Material nichts ändern. Im Gegenteil: Je mehr solches Material auftaucht und je länger die Verantwortlichen trotzdem am Minister festhalten, je mehr angebliche „K.o.-Schläge“ (FDP-Mann Luksic über Andreas Scheuer in der Maut-Sache) also verpuffen, desto stärker werden die Beschuldigten erscheinen, denn ganz offensichtlich kann ihnen nicht einmal maximal belastendes Material etwas anhaben. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Trump-Paradox.

Die Regierungsseite ist allerdings weniger unerschütterlich als die Opposition. Auch das zeigt der Fall Scheuer. Die SPD wird hier im Untersuchungsausschuss ihre Unterstützung so fein dosieren wie ein geschäftstüchtiger Dealer das reine Koks in einem Verschnitt aus Koffein und Tierentwurmungsmittel. Und selbst Scheuers Parteichef Markus Söder dürfte seine Geduld auch ein wenig davon abhängig machen, wie viele Journalisten den Druck auf den Minister immer größer machen, indem sie ihre Artikel mit dem ebenfalls sehr wuschig machenden Satz beginnen: „Der Druck auf Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wird immer größer.“

Vielleicht aber stimmt wieder mal, was der politische Überlebenskünstler Franz Josef Strauß sagte: Wenn ein Untersuchungsausschuss erst einmal eingesetzt ist, ist die Affäre für den Betroffenen überstanden. Vorher, wenn mit dem angeblich „schärfsten Schwert der Opposition“ nur in der Luft herumgewedelt wird, dann findet es die Öffentlichkeit noch ganz kurzweilig, auch weil die Dinge, ob nun richtig oder falsch, in jedem Fall eindeutig sind. Aber so, wie jeder Journalist weiß, dass man eine super Geschichte durch zu viel Recherche kaputtmachen kann, so kann man auch Riesenskandale, die für die Theaterbühne oder die Wiederbelebung der Samstagabendunterhaltung geeignet wären, kaputtuntersuchen.

Wenn der Ausschuss also, wie es so unsexy heißt, seine „Arbeit aufgenommen hat“, sorgen für kleine Höhepunkte allenfalls noch die kapitalen Erinnerungslücken ranghoher Zeugen. Unterm Strich ist er aber nur noch etwas für fleißige Bienchen, die sich in abgedunkelten Kellerlöchern durch geschwärzte Geheimakten quälen müssen, über die sie, weil geheim, danach nicht sprechen dürfen, oder für die Pressereferenten der Ausschuss-Obleute, die aufpassen müssen, dass ihre vorgefertigten Pressemitteilungen nicht komplett vom Verlauf des Untersuchungsausschusses abweichen. Am Ende wird dann unter dem Gähnen der Öffentlichkeit das Ergebnis des Hornberger Schießens bekannt gegeben.