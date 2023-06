Blieb Ihnen bei diesem Anblick nicht auch die Spucke weg? Sie denken jetzt natürlich an Söder, Merkel und die weiß-blaue Verdienstmedaille. Dieses Stück aus dem politischen Komödienstadel wird hier selbstredend noch ausführlich gewürdigt werden. Vorher aber ist der amtierende Bundeskanzler dran, der auf dem Fliegerhorst Jagel in das Cockpit eines Eurofighters kletterte und dabei gar nicht schlumpfig, sondern so grimmig schaute, dass einem angst und bange werden konnte.

Da wäre früher ein ungegenderter Aufschrei durch die Republik gegellt: Säbelrassler! Knecht der Rüstungsindustrie! Verherrlichung des Krieges! Militarisierung der Politik! Doch seit Scholz „Zeitenwende“ murmelte, darf er einfach alles. Die meisten dachten sicher, der Kanzler habe mit dieser Top-Gun-Nummer Putin beeindrucken wollen. Na ja. Der Russe kann über solche Trockenübungen am Boden wohl nur lächeln. Er fliegt bei derartigen Propaganda-Stunts im Jagdbomber mit, wenn er nicht gerade einen sibirischen Tiger oder seinen Koch bändigen muss.

Wir glauben eher, dass unser Roter Baron seine Wehrhaftigkeit vor allen nach innen demonstrieren wollte. Denn die Zahl der Angreifer, die das Kanzleramt erobern wollen, explodiert ja momentan geradezu.

Wenn Wüst und Merz zu viel Blut verlieren

Bei der CDU macht dem Freizeitflieger Merz der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst derart Konkurrenz in Sachen Kanzlerkandidatur, dass der Sauerländer sich nur noch mit Nestbeschmutzung zu helfen wusste. Ein lachender Dritter, Daniel Günther, steht für den Fall bereit, dass Wüst und Merz bei ihrem Duell zu viel Blut verlieren. Günther wäre vermutlich der Lieblingsgegner der AfD, die Morgenluft wittert und nun ebenfalls einen Kandidaten aufstellt. Und dann gibt es ja auch noch den Mann, der immer will und kann, auch wenn er es stets verneint: Markus Söder.

Deutlicher als mit der Ordensverleihung an Merkel hätte er gar nicht machen können, dass er sie nach einem Intermezzo namens Scholz beerben will. Das war abermals großes Kino! Söder hätte für seinen staatsmännischen Akt des Anbiederns an die immer noch große Merkel-Fangemeinde das Großkreuz des Ordens wider den tierischen Ernst in besonderer Ausführung verdient. Die Standardstufe hatte er ja schon 2016 verliehen bekommen, „nicht nur für sein Talent zur unfreiwilligen Komik“, wie es hieß.

Mit der alles vergessenden und verzeihenden Ehrung für Merkel outete Söder sich auch gleich noch als Urenkel Adenauers, den sein Geschwätz von gestern nicht mehr kümmert. Die „Herrschaft des Unrechts“ hatte freilich nicht Söder der damaligen Kanzlerin unterstellt, sondern Seehofer. Der war es auch gewesen, der Merkel auf offener Parteitagsbühne wie ein Schulmädchen behandelte, sicher zum klammheimlichen Entsetzen Söders, der ihr nur grundlegende Fehler vorgeworfen hatte.

Seehofer blieb der Söder-Show fern

Seehofer zog es konsequenterweise vor, der Söder-Show in der Residenz fernzubleiben. Merkel hat den Horst auch nicht vermisst, sondern nur bedauert, dass sie Franz Josef Strauß nicht mehr persönlich kennengelernt habe. Wie hätte FJS wohl auf das Phänomen Merkel geblickt? Am Anfang haben sie in der CSU ja noch über die „Zonenwachtel“ gespottet. Strauß hätte aber bestimmt sofort erkannt, dass sie das Zeug zur Riesenstaatsfrau hatte. Mit dem Orden hätte er bestimmt nicht gewartet, bis es zu einer Mode wurde, Merkel Auszeichnungen nachzuwerfen und sogar noch ein Wüst dabei schneller ist als der bayerische Ministerpräsident.

Was Merkel der Verdienstorden bedeutet, wird man bei ihrem nächstem Besuch auf dem Grünen Hügel sehen können. Sie hat ihn natürlich mit der Damenschleife bekommen, die in Bayreuth gerne getragen und gesehen wird. Aber würde Merkel wirklich Werbung für Söder machen wollen? An der Brust der Mutti der Nation a. D. würde das Band davon künden, dass der Pater patriae und Kanzler in spe nicht nur schmutzeln kann, sondern auch schmeicheln. Das wäre ein erheblicher Wettbewerbsvorteil im Kampf um die Kandidatur. Wir sind jetzt wirklich gespannt, welchen Orden Merz Merkel umhängt.