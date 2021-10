Fraktur : Die Räucher-Merkel ist eine Mogelpackung

Diese Woche verschaffte sich Angela Merkel endlich einmal einen Überblick über den Bundestag. Statt auf der Regierungsbank nahm die Bundeskanzlerin hoch oben auf der Besuchertribüne Platz. Für so etwas hat Merkel jetzt Zeit, weil der Bundespräsident sie zuvor nach allen Regeln der Verfassung entlassen hatte. Ihre potentiellen Nachfolger jedoch sind noch nicht so weit. Daher muss Merkel nun auch noch in der Verlängerung regieren. Seit Dienstag ist sie offiziell geschäftsführend im Amt, weshalb sich unsere Freunde von der Reichsbürgerfraktion umgehend in ihren kühnsten Prophezeiungen bestätigt sahen: Die Bundesrepublik ist eine GmbH! Mal wieder typisch, dass Merkel mit der Wahrheit erst ganz zum Schluss rausrückt. Wir allerdings hegen noch Zweifel an der Beweisführung: Nur weil das Kaiserreich ein Saftladen war, soll das heutige Deutschland eine Firma sein?

Elfmeterschießen ums Kanzleramt?

Was aber passiert, wenn die Ampel nach Verlängerung immer noch nicht auf Grün steht, um ein völlig unverbrauchtes Sprachbild in die Polit-Berichterstattung einzuführen? Gibt es dann Elfmeterschießen ums Kanzleramt? Wer zuerst die Scheiben des Kanzlerinnenbüros einbolzt, darf rein? Und wer hätte in diesem Fall die größte Chance? Der holzende Scholz, der eiernde Lindner oder der philosophierende Habeck, von dem man sich in Berlin zuraunt, er könne ein Spiel lesen? Hach, wie vermissen wir den guten alten Acker! Nein, nicht den Gaul, sondern Gerhard Schröder. Doch der Altkanzler ist auch nicht mehr der alte, er geht neuerdings lieber Golfen. Wie er auf diese Idee kam, ist uns ein Rätsel, denn das macht noch nicht einmal Wladimir Putin. Wobei der wiederum schon jede Menge Schläger hat.

Nein, wenn die Dinge anders laufen als gedacht, pflegen wir uns an den ersten Merksatz des alten weisen Fußballlehrers Dragoslav Stepanovic zu halten: „Lebbe geht weida.“ Für CDU und CSU zum Beispiel ab sofort in der Opposition. Und für Merkel eventuell bald in (einer) Pension. Die Altkanzlerin in spe, das wissen wir aus ihren stets üppigen Homestories, mag es ja eher bodenständig. So wie die Menschen im Erzgebirge, die tagein Schnitzen und tagaus Hutzen (bitte Googeln). Einige geschäftstüchtige Geschäftsführer aus Seiffen haben Merkel nun bereits vor Amtsende in Holz inklusive farbigem Blazer und vertrauter Raute porträtiert sowie mit einem Rauchfuß ausgestattet.

Böses Erwachen nach Lieferung

Das korrekt erzgebirgsgegendert „Räuchermännchen Räucherfrau Angela Merkel“ genannte Naturprodukt geht seit Markteinführung weg wie Scheuer-, äh Steuergeld aus dem Bundeshaushalt. Wer jetzt bestellt, darf frühestens im kommenden Februar auf Lieferung hoffen. Alle, die das Merkel-Männel sofort rauchen sehen wollen, sind mal wieder auf das Internet angewiesen. Der größte der Handelsriesen dort hatte neulich die rauchende Merkel nicht nur vorrätig, sondern im Sonderangebot, was Fanherzen höher und deren Besitzer zuschlagen ließ. Das böse Erwachen kam dann mit der Lieferung, die den strengen Qualitätsansprüchen der Merkel-Maniacs keineswegs genügte. Schon die Verpackung sei „schäbig“ gewesen, machte sich eine von ihnen in der Chemnitzer Zeitung „Freie Presse“ Luft. Und dann hätten auch noch die Verarbeitung „schludrig“ und das Holz „billig“ ausgesehen. Dazu fehlerhafte Farbstellen, und dann erst die Rauten-Hände: Aus Sprelacart! Ist das zu fassen?!

Ist denn den Chinesen nichts mehr heilig?

Für Merkel-Gegner war sofort klar: Der Frau ist auch in Holz keinesfalls zu trauen. Noch nicht mal Feuer konnten sie der Mogel-Merkel unterm Hintern machen, denn anders als versprochen war in dieser Figur kein Platz für Räucherkerzchen vorgesehen. Ein Blick aufs Etikett offenbarte dann, dass sie statt einem original Ostprodukt ein fernöstliches Fake (Marke Mangela?) erworben hatten. Ja, ist den Chinesen denn gar nichts heilig? Weltweit geschäftsführend wie sie nun mal sind, haben sie den Namen Angela Melkel wortwörtlich zu ihren Gunsten interpretiert.

Die leibhaftige Merkel dagegen muss nun auch noch den diesjährigen BRD-Jahresabschluss übernehmen, weil sich ihr Prokurist bereits öffentlichkeitswirksam verabschiedet hat. „Sorry für Fehler“, schrieb Peter Altmaier. „Machts gut & besser.“ Vermutlich hatte er dabei nicht nur die Qualität des Räucherfrauchens im Blick gehabt.