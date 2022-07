Fraktur : Selten so gedacht!

Wenn Politiker ein Thema verhungern lassen wollen, sagen sie gern, man müsse darüber eine breit angelegte Debatte führen, es prüfen – oder darüber nachdenken. Insbesondere über das Nachdenken lohnt es sich hier, einmal intensiver nachzudenken. Denn damit ist es, wie die wissen, die es schon mal probiert haben, kompliziert – mit dem Denken überhaupt.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Wenn etwa ein Querdenker denkt, er denkt, dann denkt er oft nur, er denkt – um gleich mal die wunderbare Heilpraktikerin Juliane Werding zu zitieren, gefolgt, natürlich, von Markus Söder. Der Vordenker sagte in einem nachdenklichen Interview mit der „SZ“, beim Thema neues Konzerthaus in München brauche es eine „Denkpause“. Ist das eine Pause zum Denken – oder eine Pause vom Denken? Dazu müsste man wissen, ob Söder Denken generell für eher gut oder eher schlecht hält. Je nachdem. Bei seinem Presseempfang am Donnerstagabend meinte er, besser, als in der Staatskanzlei zu sitzen und ständig über alles nachzudenken, sei es rauszugehen, da könne man ja auch denken. Selten so gedacht!

Freilich: Nicht jedes Gedankengut ist gut. Überhaupt eines? Buddhisten arbeiten darauf hin, nicht zu denken. Ebenso Mittelstürmer. Wenn einer Ladehemmung hat, dann heißt es, er denke zu viel vor dem Tor. Und war es nicht Söder, der von Alexander Dobrindt mal als der beste Torjäger der Union bezeichnet wurde?

Der Mensch denkt, Gott lenkt

Aber Söder ist, obwohl er selbst da anderer Ansicht sein mag, auch nur ein Mensch. Und Denken gehört zum Menschen. Es macht ihn aus. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Ich denke, also bin ich. Cogito ergo sum. Was hat Descartes sich dabei gedacht? Mit einem anderen Denker darf man erwidern: Cogito ergo sum – sum, sum, sum, Bienchen, summ herum. Honig im Kopf. Brecht hatte wohl recht: Der Mensch denkt: Gott lenkt.

Zumindest herrschte lange eine gewisse Einigkeit darüber, dass das Denken vor dem Sprechen oder Schreiben kommen sollte. In der Wissenschaft gilt das nicht mehr. Jüngst war zu lesen, dass der akademische Nachwuchs nicht mehr zum Lesen komme, weil er so viel publizieren müsse. Schlimmer noch: Er kommt nicht mehr zum Denken. Wenn sich doch mal ein Gedanke ins Hirn verirrt, muss er sofort raus. Every thought published. Die Gedanken sind schließlich frei.

Auch die Mitglieder der Bundes­regierung haben diesbezüglich eine Zeitenwende vollzogen, allerdings auf je unterschiedliche Weise. Während Robert Habeck sich zum Meister der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden entwickelt hat, denkt Olaf „Seine Durchdacht“ Scholz anscheinend nur noch, ohne je Ergebnisse mitzuteilen. Gut, dass es die Denkfabriken gibt, aus denen die Gedanken rollen wie die deutschen Panzer vom Band. Daher ja auch der englische Begriff Think Tanks.

Brainer dieser Tage: Lindners Hochzeit

Zum Schluss müssen auch wir noch zu DEM Brainer dieser Tage kommen: der Hochzeit von Christian Lindner! Viel wurde darüber nachgedacht, ob es sich ziemt, ausgerechnet auf der Insel, auf der Christine Lambrecht bei Gosch diniert hat, zu heiraten, während vor dem Standesamt ein Punk unter freiem Himmel schlafen muss. Aber sicher! Es ist doch schön, dass CL (Lindner, nicht Lambrecht) nun endlich, vom Meerwind umtost und Porschesound liebkost, die Ehe vollzieht oder, mit dem viel zu früh verstorbenen Klaus Lemke gesprochen, Amore macht. Denn was nützt die Liebe in Gedanken? So viel wie Gedanken in der Liebe. Also nix. Das ist wie vor dem Tor.

Zum Thema Liebe und Lindner hat die F.A.Z. auch früher schon publiziert. In einem Text über den „Orden wider den tierischen Ernst“ hieß es, dass Lindner ihm zugetane Damen im Publikum mit „maximalem Körperkontakt“ belohnt habe. Das Frappierende: In der „SZ“ stand exakt das Gleiche.

Nun könnte man denken: Wenn zwei solche Blätter übereinstimmen, muss es stimmen. Aber das wäre ein Denkfehler, wie Daniel-Pascal Zorn sofort bemerken würde. Tatsächlich handelte es sich um eine konzertierte Aktion, von der sich Gewerkschaften und Arbeitgeber heute eine Scheibe abschneiden könnten. Heißt, liebe Franca Lehfeldt: Sie müssen sich keinerlei Gedanken machen!