Was erlauben FDP, Grüne und SPD! Diese drei Zwergparteien – es geht hier um deren Vertretungen in Bayern – haben allen Ernstes eine Razzia in der Parteizentrale der CSU gefordert, weil sie dort Belege für Vetternwirtschaft vermuteten. Dieser Antrag wurde natürlich von der Regierungskoalition abgeschmettert. Die CSU ist doch weder der Habeck-Clan noch die ’ndrangheta! Gerade weil die Partei seit Jahrzehnten der Garant dafür ist, dass im Freistaat alles läuft wie geschmiert, kann man mit ihr nicht umspringen wie mit der kalabrischen Mafia!

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Schon gar nicht in einem Jahr, in dem in Bayern gewählt wird. Bisher sieht es da gar nicht schlecht aus für den amtierenden Staatschef Söder und seinen Ministerpräsidentenwahlverein, der ihn – die Völker der Welt mögen, geblendet vom Tand der Monarchie, nach London schauen, als fränkischer Republikaner blickt man nach Nürnberg – an diesem Samstag zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl krönt.

Ein Leben ohne Wurst und Söder: möglich, aber sinnlos

Als solcher ist er schlicht alternativlos. In der CSU rufen nur noch einzelne Verwirrte „Not my Markus!“. Und auch das Wahlvolk sieht oft so gnädig über Söders alte Schmutzeleien hinweg wie die Briten inzwischen über Karls frühere Seitenspringerei. Wer sollte Bayern denn regieren, wenn nicht Söder? Die Opposition ist ja nur zu Verzweiflungsakten wie dem eingangs erwähnten fähig. Niemand, nicht einmal der Selbstlautschänder aus Niederbayern (fränkischer Spott für Aiwanger), rockt die Bierzelte besser als Söder. Etwa mit Sprüchen wie „Ein Leben ohne Bratwurst ist möglich, aber nicht sinnvoll“. Da johlt das Wahlvolk und denkt sich: Das gilt für die Wurst wie für den Mann.

Sogar im Tierreich läuft schon wieder alles auf Söder zu. Wolf und Bär scheinen sich geradezu darum zu reißen, ihn als fürsorglichen Landesvater aussehen zu lassen, der seine Schäfchen vor wilden Bestien schützt, ob die EU den Abschuss erlaubt oder nicht. Im Freistaat geht, seit Söder Wachsamkeit ausstrahlt, als sei er der durch die Wälder patrouillierende Old Shatterhand mit dem Bärentöter, nur noch eine Angst um: dass er schon in zwei Jahren Bayern den wilden Tieren und den Grattlern von den Grünen überlassen könnte, weil es ihn in ein größeres Revier zieht – nach Berlin.

Gefährlich wie das N-Wort

Dazu erklärt Söder nun feierlich: nein, Thema erledigt, stehe nicht zur Verfügung, Lebensaufgabe Bayern und so weiter und so fort. Was sollte er auch anderes sagen, wenn ihm ganz überraschend ein Lanz mit der K-Frage kommt, die für Söder eine so gefährliche Tretmine ist wie für andere Politiker das N-Wort? Ein offenes Bekenntnis, in die Bundesliga wechseln zu wollen, würde Söder im Herbst Prozente kosten, weil der gemeine Wähler dann denkt: Aha, wir sind ihm nicht länger gut genug. Ein fulminanter Wahlsieg in Bayern ist aber Voraussetzung für die Operation Zweiter Anlauf.

Allerdings gibt es hier ein Problem mit der Glaubwürdigkeit: Den Schwur, in München zu bleiben, hatte Söder auch schon vor der letzten Bundestagswahl abgelegt, bis er dann kurzfristig bekanntgab, ihn zu brechen. Und schon im Kindergarten lernt man ja: Wer einmal lügt . . .

Dazu kann aber nur ein Despot wie Putin sagen: Ist mir doch wurscht. Für den ist das Thema Wahrheit dermaßen erledigt, dass er sich beim Lügen kaum noch Mühe gibt. Schluderei beim Inszenieren ist freilich selbst für ihn nicht ganz unproblematisch. Wenn etwa der Chinaböller, der jetzt vom Kreml-Dach abprallte, wirklich eine Drohne aus der Ukraine gewesen wäre, dann hätte das russische Luftverteidigungssystem sich ja als Lachnummer erwiesen.

Mehr zum Thema 1/

Gott sei Dank müssen wir im freien Westen nicht mit solchen Schmierenstücken rechnen, auch nicht in Bayern. Wenn kurz vor der Wahl im Englischen Garten ein Wolf oder ein Bär das Zamperl einer Rentnerin reißen sollte, dann könnte man sicher sein, dass es sich um einen echten Ausbruch aus Hellabrunn handelte, selbst wenn Söder die Problemtiere dann wahrscheinlich höchstpersönlich „entnehmen“ würde, da könnte der Aiwanger mit seinem Jagdschein wedeln, wie er wollte. Denn Bayern ist zwar kein Wolfs-, aber doch ein Södererwartungsland.