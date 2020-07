Fraktur : Harry Potter und die Heiligtümer der EU

Die meisten der historischen Erfolge und Siege, die auf dem Gipfeltreffen in Brüssel errungen wurden, sind schon ausreichend besungen worden. Auf ein ganz phantastisches Ergebnis wurde jedoch noch keine Lobeshymne angestimmt, was hier nachgeholt werden soll. Uns blieb nicht verborgen, dass in den Nachtsitzungen quasi nebenbei jenes neue Narrativ geboren wurde, nach dem die EU schon so lange gesucht hatte. Es trägt den Titel „Die Magie des europäischen Projekts“. Ersonnen wurde die neue Erzählung nach vier Tagen und Nächten des intensiven Hauens und Stechens von Ratspräsident Michel; da sieht man, dass Schlafentzug nicht nur zu Halluzinationen führen kann. Magie! Mehr als dieses Zauberwort musste Michel gar nicht sagen, um bei Harry-Potter-Fans – und wer wäre das nicht? – auf der inneren Leinwand einen an Spezialeffekten reichen Film ablaufen zu lassen über eine phantastische Welt, die zwar erschüttert wird von brutalen Machtkämpfen und fiesen Intrigen, in der am Ende aber natürlich das Gute siegt.

Ein bisschen an die europäischen Realitäten angepasst werden müsste die Neuerzählung der Zauberer-Saga jedoch schon noch. Fangen wir gleich mit dem Finale an, dem Teil „Harry Potter und die Heiligtümer der EU“. Vorhang auf: Wie Schloss Hogwarts liegt auch die europäische Wertegemeinschaft in Trümmern. Lord Voldemort (Viktor Orbán) hat den Endkampf allerdings überlebt und verkündet mit geradezu Schröder’schem Wolfsgrinsen, dass er nicht nur mit fetter Beute aus der Schatzkammer abzieht, sondern sich auch von den guten Zauberern nicht mehr sagen lässt, was und wer böse sei.

Minerva MacGonagall (Angela Merkel) lächelt – wie stets – etwas gequält, denn sie weiß immer noch nicht genau, auf wessen Seite Severus Snape (Emmanuel Macron) eigentlich stand. Lucius Malfoy (Mark Rutte) wundert sich, warum MacGonagall und Snape ihn nicht mehr mögen. Der Zauberlehrling Harry Potter (Sebastian Kurz) zerbricht den mächtigen Elderstab nicht, sondern zeigt zunehmend Spaß daran, die älteren Herrschaften der Zauberergemeinde vor sich herzutreiben, auch wenn er dabei selbst in den Verbotenen Wald (der Schuldenunion) gerät, weil er ebenfalls einen Sack Silber mit nach Hause in seine Hofburg schleppen will. Bevor der Vorhang fällt, gratulieren sich jedoch alle gegenseitig zum Geist der europäischen Solidarität, in dem sie sich wechselseitig ihrer unverbrüchlichen Abneigung versichert haben.

Die Muggel, also die nichtmagischen Geschöpfe außerhalb von Brüssel-Hogwarts, aber murren, weil die meisten der vorgeführten Zauberkunststückchen allzu leicht zu durchschauen waren. Nur einer von ihnen spricht noch von Magie: Grünen-Chef Robert Habeck. Aber der meinte bloß den Moment, als jedenfalls damals noch wohlgenährte Konik-Pferde an ihm schnupperten, nachdem er sich vor ihnen still auf den Boden gelegt hatte: „Das ist so dicht an Magie, wie man kommen kann.“

Na ja, als Vorsitzender der Grünen. Die europäischen Regierungschefinnen und -chefs haben da noch andere Möglichkeiten. An wem wird Michel in Brüssel wohl geschnuppert haben, bevor ihm sein magischer Satz entfuhr? Unter den Regierungschefs dürfte ja nicht nur Orbán mit ordentlichen Testosteron-Werten gesegnet sein. Nach mehr als neunzig Stunden fast pausenloser Verhandlung kommt da bestimmt ein himmlisches Bukett zusammen. Aber nein: Die Aerosole wurden ja abgesaugt.

Apropos Corona: In der neuen Zauberergeschichte der EU könnte auch Donald Trump mitspielen, zum Beispiel als Peter Pettigrew, der Animagus, der sich in eine Ratte verwandeln kann. Denn auch Trump zeigt ja gerade ein tierisches Talent als Verwandlungskünstler. Einst hatte er gesagt, das Virus werde einfach so verschwinden, wie von Zauberhand. Jetzt trägt er Maske und macht sogar Werbung für mexikanisches Essen. Vermutlich wird Trump aber nicht diesen verräterischen Wurmschwanz geben wollen, sondern auf der Rolle des Albus Dumbledore bestehen (größter und klügster Zauberer aller Zeiten). Dumbledore hat, wie Kenner wissen, nämlich nicht nur eine ihm treu ergebene Armee, sondern auch noch einen Vogel – und was für einen!