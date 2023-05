Mitleid ist ein Gefühl, das Journalisten schon in der Schule verboten wird. Denn wir sollen den mehr oder minder Mächtigen ja möglichst genau auf die mitunter tatsächlich schmutzigen Finger schauen, da ist ein von Tränen getrübter Blick nicht hilfreich. Doch auch Journalisten sind nur Menschen, denen es mal besser und mal schlechter geht. In einem Tal kann es schon vorkommen, dass Empathie selbst für Zeitgenossen und -genossinnen aufkommt, die man mit dem Hochmut der Höhe nur mit Hohn und Spott übergossen hätte.

Die „Reichsbürgerin“, die sich mit weiteren Verschwörern wegen eines versuchten Staatsstreichs verantworten muss, hätte sogar nur Verachtung und Verdammung verdient. Aber als die Siebenundsiebzigjährige jetzt in ihrem Jogginganzug in den Gerichtssaal geführt wurde, fielen uns wieder die Bilder des alten Jassir Arafat im Frotteestrampler ein, und da bekam die Unbarmherzigkeit Risse. Was muss diese Oma aber auch in ihrem Alter noch den Lauterbach entführen wollen, anstatt den Staat einfach durch möglichst langes Kassieren ihrer Lehrerpension zu schwächen, die sie jetzt los ist? Hatte die nichts mehr zu stricken?

Den ganzen Tag beim Russen-Gerd

Ein gewisses Mitgefühl kam gegen jedes Sträuben auch für die nun arbeitslose Frau vom Russen-Gerd auf. Die wurde von ihrem Arbeitgeber gefeuert, weil sie zusammen mit ihrem Mann, dem AfD-Chef Chrupalla und anderen illustren Gestalten in der russischen Botschaft den Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert hat; der Sieg über die Nazi-Ukraine lässt ja noch auf sich warten. Dazu muss man sagen, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, als deren Repräsentantin Frau Schröder-Kim tätig war, wohl schon länger gewusst haben muss, dass sie nicht ein Lieschen Müller angeheuert hatte. Jetzt sitzt die arme Frau wieder den ganzen Tag daheim bei ihrem Gerd. Regimetreue fordert manchmal einen hohen Preis.

Womit wir bei dem Fall wären, der uns in dieser Woche am meisten dauerte: Habeck. Als er verkündete, dass er nun doch seinen besten Mann (im Englischen heißt so der Trauzeuge) entlassen müsse, waren wir fast ebenso angefasst wie der Minister selbst. Graichen war ja nicht nur ein enger Freund Habecks, sondern nach dessen Elogen auch der Mann, der quasi im Alleingang dafür sorgte, das wir im Winter noch Strom und Gas hatten und nicht in eine tiefe Wirtschaftskrise stürzten.

Ob die Verdienste dieses heimlichen Helden jemals angemessen gewürdigt werden? Es besteht Hoffnung. Nach einer gewissen Karenzzeit wird nun ja auch Merkel mit Orden überschüttet. Sie bekommt sogar noch einen von Söder, der aus einem naheliegenden Grund auch auf diesem Feld keine schlechtere Bilanz vorweisen will als Wüst.

Gott fiel Habeck nicht in den Arm

Doch zurück zu der alttestament­lichen Tragödie um Graichen. Nur wenige Tage zuvor hatte Habeck ja noch erklärt, er sei nicht bereit, „einen Menschen zu opfern“. Wem fiel da nicht Abraham ein, der seinem Sohn Isaak das Messer in die Kehle gestoßen hätte, wenn nicht in letzter Minute ein Engel mit der Botschaft erschienen wäre, die göttliche Aufforderung dazu sei bloß ein Test gewesen. Ob auch Habeck darauf gehofft hatte, als er Graichen auf dem Altar der Heizungswende festband, um mit diesem Beweis von gnadenloser Prinzipientreue sein Gesetz, seinen eigenen Job und auch ein paar Prozente für die Grünen zu retten? Gott griff jedenfalls nicht ein. Nicht wirklich sein Volk.

Wobei jetzt selbst die Grünen auf die Plagen bauen, mit denen der Herr uns für den Umgang mit seiner Schöpfung straft: Wenn im Sommer die Wälder wieder brennten, werde die Affäre Graichen kein Thema mehr sein. Unsere alte Rede: Kein Schaden, der nicht auch einen Nutzen hat. Auch Habeck selbst scheint die Schnellabschaltung seines Mr. Wärmepumpe ohne Kernschmelze überstanden zu haben. Auf die Frage, wen er als Nachfolger berufe, sagte er: „Nicht meinen Trauzeugen.“ Jetzt sind wir aber erleichtert! Nicht einmal ein Menschenopfer kann dem Mann den Humor rauben. Das soll uns ein Beispiel sein.