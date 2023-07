Es sind eindeutig die Amerikaner, die das feinste Gespür dafür haben, wohin die Menschheit driftet und welche Gefahren dabei lauern. Zwar liegen unsere Freunde dabei nicht immer völlig richtig, wie die vorschnelle Ausrufung des Endes der Geschichte zeigte. Aber wer will noch ernsthaft bestreiten, dass es den Kampf der Kulturen gibt? Auf der Pöbel- und Prügelwiese mancher Freibäder tut man sich jedenfalls schwer damit.

Berthold Kohler Herausgeber. Folgen Ich folge

Schwierige Missionen haben freilich insbesondere die Grünen noch nie davon abgehalten, sie zu übernehmen, siehe nur den Kampf für die Heizungswende, das Gendern, den Schnitzelverzicht und die freie Geschlechtswahl sowie die Feldzüge gegen die Atomkraft, das Auto und das Indianerkostüm, um nur einige der großen Schlachten zu nennen.

Kulturkampf? Welcher Kulturkampf?

Aber nein, rufen die Grünen jetzt, das alles war doch kein Kulturkampf! Den werfen sie und die SPD im Brustton der Empörung den Unionsparteien vor, natürlich mit dem Attribut „rechtspopulistisch“ versehen; „linkspopulistisch“ gibt es ja gar nicht. CDU und CSU waren lange im zum Hauptstrom erklärten Nebenfluss mitgeschwommen, wagen es jetzt aber, von der AfD dazu ermutigt, immer stärker gegen das zu rebellieren, was nach Darstellung der politischen Linken gar keine Anleitung zum Unglücklichsein gewesen sein soll. Gut, auch wir wollen hier nicht übertreiben. Können wir uns auf Kulturdiktat einigen?

Den grün-roten Vorschriften, wie man zu leben und sich dabei zu fühlen habe, wollen sich jedenfalls auch wachsende Teile der Union nicht mehr beugen. Sie zeigen das mittlerweile ganz offensiv. CSU-Chef Söder macht fast schon täglich einen Solidaritätsbesuch beim Metzger. Der CDU-Vorsitzende Merz tauschte sogar seinen Generalsekretär aus, weil Mario Czaja, obschon aus dem Osten, sich bei der Gegenoffensive als Blindgänger herausgestellt hat.

Die importierte toxische Männlichkeit

Doch wann, wenn nicht jetzt, wäre eine bessere Gelegenheit, besetzte Gebiete und verlorene Wähler zurückzuerobern? Die grüne Front bröckelt. Nicht mehr alle Anhänger des Multikulturalismus bestreiten, dass es kriminelle Clans mit Migrationshintergrund gibt; nicht mehr alle behaupten, die Alleinschuld für die importierte toxische Männlichkeit liege bei der deutschen Gesellschaft.

Sogar führende Repräsentanten der Grünen üben sich, auch das Radfahren verlernt man ja nicht, inzwischen in Selbstkritik. So gestand der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann in unserer Sonntagszeitung unumwunden ein, dass viele Grüne immer noch „ihr altes Feindbild“ pflegten und einen „Kulturkampf“ gegen das Auto führten. Der aber sei schädlich.

Mehr zum Thema 1/

Und auch Landwirtschaftsminister Özdemir will nicht länger, dass unbedeutende Meinungsunterschiede „zum Kulturkampf hochgejazzt werden“. Özdemirs Friedensangebot, von dem wir nicht geglaubt hätten, es noch von einem Grünen unterbreitet zu bekommen, lautet: „Morgens, mittags, abends ausschließlich Fleisch. Das darf jeder.“ Dass er dem noch hinzufügte: „Ob es einem zwingend immer gut bekommt, das steht auf einem andern Salatblatt“, nehmen wir ihm nicht krumm. Schließlich ist der Mann Vegetarier und will von seiner Partei auch bei der nächsten Wahl wieder aufgestellt werden. Die ist aber insgesamt noch nicht ganz so weit wie ihr Minister.

„Frontloch“ wäre ja noch akzeptabel

Deshalb sollten wir auch noch nicht allzu sicher sein, dass der Krieg schon gewonnen ist. In England hat eine Wohltätigkeitsorganisation vorgeschlagen, das Wort „Vagina“ mit „front hole“ oder „bonus hole“ zu ersetzen, um Transmännern und nicht-binären Personen das Leben zu erleichtern. „Frontloch“ wäre in einem Kulturkampf ja gerade noch akzeptabel. Mit einer Lücke in der Front hätte auch Bismarck etwas anfangen können, als die katholische Kirche noch ein Gegner war und kein Trauerspiel. Aber „Bonusloch“?

Da denkt man doch zuerst an die Bonus-Banker, und die sind Repräsentanten einer ziemlich üblen Spielart der toxischen Männlichkeit. Die woke Bewegung scheint auf dem letzten Loch zu pfeifen, wenn sie schon auf solche Begriffe zurückgreifen muss. Doch zeigt ja gerade dieses Beispiel eindrücklich: Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.