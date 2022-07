Fraktur : Noch flinker als Friedrich Merz

Wir leben in einer Zeit knapper und teurer werdender Ressourcen, oder volksfesttauglich ausgedrückt: Wenn der Sprit ausgeht, schlagen die Emotionen hoch. So sah sich Friedrich Merz diese Woche angesichts immer neuer Nachfragen zu seiner Flugreise nach Sylt gezwungen, die Sache „mal auf den Punkt zu bringen“: Mit seinem Kleinflugzeug verbrauche er weniger Sprit als jeder Dienstwagen eines Mitglieds der Bundesregierung. Aber kann das stimmen? Eigentlich hätten wir zur Klärung einen ARD-Brennpunkt, in­klusive Faktencheck, erwartet, stattdessen rechneten die Sommerloch-Crews in Deutschlands Redaktionen nach. Doch weil Journalismus und Ma­thematik so kompatibel wie Feuer und Wasser sind, kamen erklärungsbedürftige Ergebnisse dabei heraus.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Je nach Annahme, also Sympathie, lag mal Merz vorn, dann wieder führten einzelne Minister, aber es gab auch auf Ausgleich bedachte Berechnungen, wonach die schwer gepanzerte Dienstlimousine, in der Olaf Scholz von Berlin auf die Insel rußte, ziemlich genauso viel Diesel ge­schluckt haben soll wie die beiden Propeller an Merzens Maschine. Nicht beachtet wurden dabei jedoch einmal wieder wichtige Variablen, die das Verhältnis verzerrt haben könnten: Sollte Familie Merz mit Sperrgepäck (Schrankkoffer, inklusive 72-teiligem Edelstahlbesteck-Geschenk für das Brautpaar) angereist sein, während Scholz schon im Anzug und nur mit Aktentasche und einem Gutschein auf den Rücksitz geglitten ist, könnte das den Spritverbrauch zu seinen Gunsten verschoben haben.

Im Trabant wochenlang vor der Tankstelle

Ungeklärt blieben zudem praktische Fragen, etwa, wo man heutzu­tage noch preiswert tanken kann. Wir, die wir in unserer Kindheit im elter­lichen Trabant mitunter wochenlang in der Schlange vor Minol-Tankstellen herumgelungert haben – was im Übrigen auch eine im Westen bis heute völlig verkannte Lebensleistung ist – können zumindest mit hilfreichen Tipps aufwarten. Um es auf den Punkt zu bringen: In der kürzesten Schlange dauert es am längsten. Immer. Wa­rum, ist nicht klar, aber wir haben schon festgestellt, dass dieses Gesetz auch im Kapitalismus gilt, besonders an Supermarktkassen.

Mehr zum Thema 1/

Anders als heute war damals auch auf die Preise Verlass. Der Liter Benzin kostete stets 1,50 Mark, völlig egal ob der Betriebsdirektor mit dem falschen Fuß aufgestanden war oder die Sowjetunion die Öllieferung drastisch drosselte. Als Moskau Ende der Siebzigerjahre unangekündigt weniger Öl durch die Pipeline pumpte, kann das an einer defekten Turbine, womöglich aber auch am Neid gelegen haben, weil Honecker das gute Öl aus dem Os­ten in Billigprodukte verwandeln und gegen Devisen in den Westen verscherbeln ließ, um damit im Süden Bananen zu erwerben, die sein Volk im Norden bei Laune halten sollten. Hat dann nur bedingt geklappt, ist aber ein anderes Thema.

Zurück zum Neid, der diese Woche bei denjenigen besonders maßlos war, die nicht wie Noch-Porsche-Chef Oliver Blume eine Standleitung zu Christian Lindner haben. „Fast stündlich“ habe ihn der FDP-Vorsitzende während der Koalitionsverhandlungen auf dem Laufenden gehalten, hatte Blume ganz und gar nicht durch selbige erklärt. Wir verstehen wieder einmal die Aufregung nicht. Gute Kontakte sind doch so wichtig, gerade auch in die Politik! Wenn plötzlich die Dienst-Porsche-Pflicht für Deutschlands Bürgermeister oder ein Bundeszuschuss beim Erwerb des Familienmodells Panamera kommt, muss man als anständiger Unternehmer doch vorbereitet sein! Die Amerikaner gehen damit deutlich entspannter um. Sie haben sich schon vor Jahrzehnten wohl gleich ihre komplette Notrufnummer – 911 – von Porsche sponsern lassen.

Die tschechische Polizei hat einen Ferrari

Die tschechische Polizei wiederum hat neuerdings sogar einen Ferrari in ihrer Dienstflotte. Mit dem von Kriminellen beschlagnahmten Boliden cruist jedoch nicht der Chef nach Feierabend herum, vielmehr machen Beamte damit Jagd auf Raser, vor allem auf solche, „die unser Land auf der Flucht in Nachbarländer durchqueren“, hieß es in einer Mitteilung. Und mit dem 325 Stundenkilometer flinken Wagen ist die Polizei sogar noch schneller als Merz, der mit seinem Kleinflieger nur auf schlappe 317 Sachen kommt.